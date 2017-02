Trump kan møte budsjett-motstand i eget parti

(Dagbladet): Natt til onsdag skal Trump tale for Kongressen og legge fram noen av sine visjoner for sin regjeringstid.

Det er også ventet at han vil si noe om statsbudsjettet for 2018, og allerede nå har Trump lettet litt på sløret.

- Budsjettet vil inneholde en historisk økning i overføringene til forsvar, sa Trump mandag.

Økning og kutt

Ifølge Det hvite hus er det snakk om en økning på 54 milliarder dollar. Men når forsvaret får mer, er det andre som får mindre, blant annet miljødirektoratet og utenriksdepartementet.

- Vi kan gjøre så mye mer med de pengene vi bruker, sa Trump mandag.

Utenriksdepartementet kan stå overfor kutt på opp mot 30 prosent, noe som vil tvinge fram restrukturering og bortfall av programmer.

USA skal også bruke mindre penger på utviklingshjelp og bistand.

Ifølge Reuters skal forsvarsbudsjettet komme opp på 603 milliarder totalt, kun tre prosent mer enn de 584 milliardene som ble brukt i det siste budsjettåret, som endte 30.september 2016.

Inflasjonsraten i USA er 2,5 prosent, noe som får John McCain til å spørre seg om det er nok.

- President Trump har planer om å legge fram et forsvarsbudsjett som er bare 3 prosent over Obamas forsvarsbudsjett, et budsjett som gjorde militæret underfinansiert, for lite og ikke klar til å konfrontere truslene mot vår nasjonale sikkerhet, sier McCain i en uttalelse.

Han sier at han ikke vil stemme for et budsjett som ikke gir mer enn det til militæret og han tror det vil møte motstand i Senatet.

Velferdsordningene

Det skal også komme kutt i velferdsordninger, men de to stor ordningene for pensjonister, Social Security og Medicare, blir ikke redusert.

Det kan få republikanske kongressmedlemmer til å sette seg på bakbeina.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan, har gjennom hele sin karriere argumentert for at for å redusere budsjettunderskuddet uten økte skatter og tøffe kutt i føderale programmer, må Kongressen være villig til å endre og kutte der det renner ut mest penger:

Velferdsordningene Social Security, Medicare og Medicaid.

- Medicare og Social Security går konkurs, sa Ryan i 2012, ifølge Washington Post.

Pressesekretær for Det hvite hus, Sean Spicer, sa mandag at Trump har til hensikt å holde sine valgløfter om å bevare velferdsordningene, men han ville ikke svare på spørsmål om man vurderte løsninger som beskytter stønadsmottakerne, samtidig som man implementerer framtidige endringer.

Flere republikanere har tatt til ordre for store endringer for å løse USAs gjeldsutfordringer. Den amerikanske statsgjelda nærmer seg 20 000 milliarder dollar.

Ifølge New York Times dreier eventulle kutt i velferdsordninger seg ikke utelukkende om en ideologisk kamp, men om hva som kan få tommelen opp i Kongressen.

Et budsjett som ikke er balansert og ikke har noen kutt, vil trolig også bli avvist av republikanerne i Senatet.

«Obamacare»

Det er uansett ventet at Trump vil legge fram flere detaljer under sin tale til Kongressen natt til onsdag, og kanskje vil han også være mer konkret på hva vil erstatte «Obamacare» med.

Trump har tidligere uttalt at hans plan for å erstatte Obamacare vil inkludere forsikring for alle.

Mandag sa Trump at han har kommet opp med en løsning som han mener er veldig god, og han vil snart avsløre hva han har planlagt, skriver CNN.