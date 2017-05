Trump klasker til med skrytevideo om sine første 100 dager: «Amerika har nesten aldri sett slik suksess»

(Dagbladet): For å markere sine første hundre dager som president har Donald Trump fått laget en reklamevideo. I den 30 sekunder lange videoen skryter en mørk og dyp fortellerstemme av milliardærens bedrifter i Det hvite hus.

«Amerika har nesten aldri sett slik suksess», hevder den mørke stemmen i videoen.

«Men det vil du ikke finne ut av ved å lese nyhetene», sier fortellerstemmen øyeblikk seinere i videoen, mens ordene «fake news» lyser mot seerne i røde bokstaver.

«Amerika vinner igjen»

Både Washington Post og CNN har faktasjekket påstandene skrytevideoen kommer med. Påstandene er mange og felles for mange er at det er vanskelig å si klart «ja» eller «nei».

Den 30 sekunder lange videon peker blant annet på bekreftelsen av Neil Gorsuch som ny høyesterettsdommer, fjerning av reguleringer som «dreper amerikanske jobber» og «den største planen for skattekutt i historien».

«Amerika vinner igjen og president Trump gjør Amerika bra igjen», konkluderer videoen med.

Trumps skrytevideo hopper imidlertid glatt over presidentens mislykkede forsøk på å få på plass et innreiseforbud og forsøket på å erstatte helsereformen «Obamacare».

Prislappen på videoen skal være rundt 13 millioner kroner, og planen er å vise den på TV i «store markeder» og å målrette spesifikke velgergrupper på nett.

Noen unøyaktigheter

CNNs gjennomgang av videoen viser noen unøyaktigheter i omgangen med fakta.

Videoen påstår at det har blitt skapt over 500 000 jobber siden Trumptiltrådte. Det stemmer ikke. Trump viser til tall for de første tre månedene i år, og tar dermed æren for jobber som ble skapt før han tiltrådte.

At Trump har fjernet reguleringer som «tok livet av» amerikanske arbeidsplasser, stemmer heller ikke. Bilindustrien ville ha en debatt om standarden for drivstoffeffektivitet, men de hevdet aldri at det var en årsak til at jobber gikk tapt.

Hvorvidt det stemmer at Trump gjennomfører det største skattekuttet i historien, er heller ikke bragt på det rene. Ifølge CNN har det ikke kommet noen detaljer om hvordan regnestykket til Trumps administrasjon ser ut, og dermed går det ikke an å verifisere påstanden.

Men én ting i videoen er helt hundre prosent sann, og det er at Neil Gorsuch har fått jobben som høyesterettsdommer.

Fornøyd med egen innsats

Det var i helgen at Donald Trump rundet 100 dager som amerikansk president. Tidligere i forrige uke kalte han 100-dagers målestokken «ubetydelig», men påsto likevel at han har utrettet mer på sine første 100 dager enn noen annen amerikansk president.

- Jeg har utrettet mer på hundre dager enn noen annen president, uttalte Trump i et intervju med AP forrige uke.

Den påstanden støtter ikke alle.

- Andre har også mislykkes ganske kraftig med å få gjennom signatursakene sine, men Trump er nok i en særklasse, uttalte USA-ekspert Anders Romarheim til Dagbladet lørdag.

Han trekker fram de mislykkede innreiseforbudene som eksempler på hva som virkelige ikke har lyktes for Trump. Begge innreiseforbudene ble slått hardt ned på av domstolene.

- Det er kanskje det pinligste for ham. Han solgte det inn så høyt og det var en prioritert oppgave som han simpelthen ikke har klart å levere noe på, og godt er kanskje det, uttalte Romarheim i intervjuet med Dagbladet.

Donald Trump har fått gjort en del mens han har bodd i Det hvite hus, selv om ikke alt er like varig. Per 25. april hadde han signert 28 presidentordrer som med en signatur har lovens fulle tyngde bak seg.

Men det er nok ikke slik presidenten selv hevder i reklamevideoen at «amerika har nesten aldri sett slik suksess».