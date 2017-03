Trump krever at Kongressen gransker Barack Obama

(Dagbladet:) Lørdag påsto USAs president Donald Trump at daværende president Barack Obama avlyttet ham under valgkampanjen.

- Forferdelig. Fant nettopp ut at Obama avlyttet Trump Tower før seieren. Ingenting funnet. Dette er Mccarthyisme, skrev president Trump på Twitter, med referanse til begrep tilknyttet Den kalde krigen og sentator Joseph McCarthy, som forfulgte mistente kommunister via overvåking og jobbforbud.

Krever

Han kalte samtidig Obama for «en ond eller syk fyr».

Obama har avvist påstandene. Trump har ikke kommet med noen konkrete bevis for påstandene.

Sistnevnte står på sitt, og krever nå at Kongressen gransker Barack Obama og hvorvidt han kan ha misbrukt makten han hadde som president, gjennom å avlytte Trump.

En president har ikke lov til å avlytte privatpersoner, understreker nyhetsbyrået Associated Press.

Det er Det hvite hus' talsperson Sarah Huckabee Sanders som skal ha bedt om at at den amerikanske Kongressen gransker Obama, som satt som USAs president i to perioder på fire år, fram til Donald Trump tok over den 20. januar i år.

De ønsker å finne ut om den davæernde preisdenten kan ha blitt utsatt for såkalt politisk motivert etterforskning under valgkampen Trump til slutt vant, ifølge AP.

- La oss ta det med

Sanders sier ingenting om hvor Trumps påstander om avlytting, kommer fra.

Hun sier til ABC-programmet «This Week» at «hvis de skal etterforske Russland-bindinger, så la oss ta med dette som en del av etterforskningen. Det er det vi ber om», sier hun ifølge AP.

For Trumps påstand kommer i en tid der hans stab har vært uder sterkt press på å svare for seg om de har hatt kontakt med russere under valgkampen.

- Overtramp og maktmisbruk

Trumps justisminister, den tidligere senatoren Jeff Sessions, hadde to møter med Russlands ambassadør til USA, Sergej Kisljak, under presidentvalgkampen.

Sessions unnlot å nevne denne kontakten da han ble spurt ut om mulige bindinger mellom Trump-valgkampen og Russland under sin egen bekreftelseshøring i Senatet, skrev Dagbladet torsdag.

Det hvite hus mener det er blant det mest alvorlige de har sett, dersom påstandene stemmer:

«I så fall er det det største overtrampet og det største maktmisbruket vi noen gang har sett. Det vil være et stort tramp på selve demokratiet», sier Sanders.

White House demands probe to examine whether "executive branch investigative powers" were abused in 2016. https://t.co/F1g7MrGSbV — The Associated Press (@AP) March 5, 2017