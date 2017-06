Trump langer ut mot Nord-Korea etter at amerikaner døde

NEW YORK (Dagbladet): Otto Warmbier (22), amerikaneren som nylig ble befridd etter å ha sittet fanget i Nord-Korea i over ett år, døde mandag.

Hendelsen vekker sterke reaksjoner i USA, og president Donald Trump sendte mandag kveld ut en uttalelse om saken.

- Melania og jeg gir våre dypeste kondolanser til Otto Warmbiers familie. Det er ikke noe som er mer tragisk for foreldre enn å miste et barn midt i livet. Våre tanker og bønner er med Ottos familie og venner, og alle som elsket ham, sier Trump.

- Fryktelig behandling

«Uheldigvis har den fryktelige behandlingen vår sønn fikk av Nord-Korea gjort det sånn at det ikke fantes noen annen utgang på dette enn den triste utgangen vi opplevde det i dag», skriver familien i en pressemelding.

Foreløpig er det uklart nøyaktig hva som skjedde med 22-åringen, men han lå i koma da han ble løslatt tirsdag i forrige uke. Det var de helsemessige årsakene som gjorde at Nord-Korea løslot ham.

Situasjonen får Trump til å trappe opp retorikken mot det isolerte diktaturet.

- Mange fæle ting skjedde, men vi fikk ham i det minste hjem til foreldrene. Ottos skjebne styrker administrasjonens intensjon om å forhindre at slike tragedier skjer for uskyldige mennesker i hendene på et regime som ikke respekterer rettssikkerhet eller grunnleggende menneskelig anstendighet. USA fordømmer igjen det brutale nord-koreanske regimet samtidig som vi sørger over dets siste offer, sier Trump.

Warmbier ble pågrepet i januar i fjor og ble dømt til 15 års straffarbeid for å ha stjålet en propagandaplakat fra hotellet han og hans reisefølge bodde på. 22-åringen og flere andre studenter fra University of Virginia var på besøk i Pyongyang.

Den republikanske senatoren, John McCain, kommer også med et hardt utfall mot Nord-Koreas diktator Kim Jong-un.

- La oss si det som det er: Otto Warmbier, en amerikansk borger, ble drept av Kim Jong-un-reigmet, sier McCain, ifølge CNN.

Vurder reiseforbud

Warmbiers død kan få Kongressen til å begrense eller forby amerikaneres mulighet til å reise til Nord-Korea. Demokraten Adam Schiff og republikaneren Joe Wilson har foreslått en lov som vil kreve at amerikanere får en tillatelse dersom de skal reise til Nord-Korea. Ifølge loven, vil ikke turister kunne få en slik tillatelse, skriver Washington Post.

Utenriksminister Rex Tillerson har også sagt at Trump-administrasjonen vurderer å innføre et reiseforbud gjennom en presidentordre.