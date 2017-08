Trump lovet ild og vrede. Nå høyner han

(Dagbladet): - Det er klassisk Trump. Han overdriver.

Det sa John McCain, leder av Senatets forsvarskomité og partikollega av Donald Trump, om presidentens nylige uttalelser rettet mot Nord-Korea.

Etter at Washington Post omtalte landets angivelig vellykkede produksjon av små stridshoder egnet til kjernefysisk krigføring, hadde Trump følgende å si:

- De vil bli møtt med en ild og en vrede som verden aldri har sett før.

Mener han kunne vært tøffere

Nå fastslår presidenten at han kunne tatt hardere ord i bruk, ifølge CNBC.

- Om noe, så kunne jeg ha vært tøffere, sa presidenten utenfor hans golfklubb i New Jersey.

Trump sa også at USA tidligere hadde vært for overbærende med Nord-Korea og truslene fra landet.

- Det er på tide at noen satte foten ned, både på vegne av amerikanere og resten av verdens befolkning.

Der ville han ikke kommentere hvorvidt USA planlegger et angrep mot Nord-Korea, men hevdet at det amerikanske folket ikke trenger å bekymre seg.

- Dette landets befolkning bør ta det helt med ro, og jeg kan fortelle dere dette: Hvis Nord-Korea i det hele tatt tenker tanken om et angrep, mot noen vi elsker, representerer, er alliert med eller selve USA, bør de være veldig, veldig nervøse.

Truende Kim

De kraftige utspillene fra Trump kommer etter et år der Nord-Korea har gjennomført hele 14 oppskytninger. Regimet til Kim Jong-un har også vært tydelige i sin retorikk.

Landet har blant annet truet med å angripe Guam, en amerikansk øy ute i det vestlige Stillehavet de nå planlegger å gjennomføre en testoppskytning mot.

Dette i form av fire Hwasong 12-raketter som skal passere Japan.

Bekymring i Japan

Landets regjering mener at disse utløser landets rett til selvforsvar, og myndighetenes pressetalsmann, Yoshihide Suga, har følgende å si om situasjonen, ifølge New York Times:

- Nord-Korea forsøker helt åpenbart å provosere Japan og hele regionen, samtidig som de truer sikkerhetssituasjonen til det internasjonale samfunnet.

- Vi kan ikke tolerere dette, legger Suga til.

Mener krig er usannsylig

Samtidig understreker flere eksperter at det er lite sannsynlig med åpen krig.

Mens noen påpeker at Nord-Korea er en svært uerfaren atommakt, og dermed uvant med å håndtere sine våpen, sår andre tvil ved USAs vilje til å handle.

Blant dem er John Delury.

Professoren ved det sørkoreanske universitetet Yonsei påpeker at Sør-Korea, en viktig alliert for USA, vil være svært utsatt for et motangrep om Donald J. Trump velger å handle.

- Et angrep er ikke noe du kan gjøre uten støtte fra Sør-Koreas folk og regjering, og det er ingen tegn på at koreanerne støtter et slikt angrep, sier Delury, ifølge ABC News.