Trump må betale 215 millioner etter søksmål

En amerikansk dommer har godkjent et forlik som betyr at president Donald Trump må betale 215 millioner kroner etter søksmål knyttet til Trump University.

Trump er blitt anklaget for svindel av personer som har tatt Trump University-kurs som skulle lære folk å tjene penger på eiendom.

I valgkampen lovet Trump kjempe mot erstatningskravene. Etter at han vant presidentvalget, aksepterte han forliket som innebærer at han må betale 25 millioner dollar – som tilsvarer 215 millioner kroner.

Forliket ble godkjent av dommeren Gonzalo Curiel i San Diego. Han ble i fjorårets valgkamp sterkt kritisert av Trump, som hevdet at Curiel ikke var nøytral saken fordi han hadde mexicansk bakgrunn. På dette tidspunktet hadde Trumps foreslåtte mur langs grensa mot Mexico fått mye oppmerksomhet.

Trump University ble nedlagt for flere år siden i kjølvannet av anklagene om svindel. Forliket setter sluttstrek for nesten sju år med konflikt mellom Trump og de tidigere kursdeltakerne i rettsvesenet.

Forliket innebærer ikke at Trump innrømmer skyld i saken. Han hevdet etter valget at han ville ha vunnet en eventuell rettssak, men at han som president ikke kunne prioritere å kjempe i retten.

(NTB)