Trump med nye påstander om valgfusk: Hevder han tapte New Hampshire på grunn av «ulvolige» stemmer

(Dagbladet): I etterkant av høstens amerikanske presidentvalg har Donald Trump gjentatte ganger hevdet at Hillary Clinton fikk flere stemmer enn ham fordi hun fikk flere millioner ulovlige stemmer.

Clinton fikk som kjent rundt tre milliioner stemmer flere enn Trump på landsbasis, men det var Trump som vant valgmannskollegiet og kampen om presidentembetet.

Men valgseieren har ikke fått Trump til å legge fra seg påstandene om valgfusk, og nå har han igjen gjentatt sine påstander.

Flere amerikanske medier, deriblant nyhetsbyrået AP, Politico og CNN skriver at Trump under et møte med 10 senatorer torsdag, framsatte påstander om at han var offer for valgfusk under valget.

Hadde vunnet New Hampshire

Bak lukkede dører skal Trump ha sagt at han hadde vunnet valget i New Hampshire om det ikke hadde vært for at tusenvis av folk ble busset inn fra Massachusetts for å stemme «ulovlig» i New Hampshire.

Ifølge Politico skal Trumps påstander ha ført til en «ukomfortabel stillhet».

Trump skal også ha påstått at tidligere New Hampshire-senator Kelly Ayotte, som ikke lyktes i å vinne gjenvalg i november, hadde vunnet dersom det ikke hadde vært for valgfusk.

Trump tapte New Hampshire med nesten 3000 stemmer, mens Ayottes tapsmargin var på 743 stemmer.

Påstandene om valgfusk er blitt faktasjekket gang etter gang, og blitt avvist som løgn og usannheter. Det er så langt heller ikke blitt framlagt konkrete bevis på valgfusk.

Men Trumps ferske kommentarer om valgfusk har fått leder for den føderale valgkommisjonen, Ellen Weintraub, til å reagere.

- Må dele bevisene

Hun ber Trump «umiddelbart dele sine bevis med offentligheten og de aktuelle politimyndigheter, slik at hans påstander kan bli etterforsket raskt og grundig».

- Presidenten har framsatt en ekstraordinært alvorlig og spesifikk anklage. Påstander av dette omfanget kan ikke bli ignorert, heter det i en uttalelse fra Weintraub.

Men dette er langt fra første gang Trump har framsatt påstander om valgfusk.

Et par uker etter valget tvitret han:

«Jeg fikk flest stemmer om vi trekker fra de millioner av mennesker som stemte ulovlig».

New York Times påpekte at det er en påstand som har blitt tilbakevist flere ganger av faktasjekkere.

Lei valgfuskpåstander

Ledende republikanere har også sett seg lei på anklagene fra Trump, som det så langt ikke er lagt fram noen bevis for.

- Jeg var ikke der, men hvis USAs president sier at 3,2 millioner personer stemte ulovlig, så ryster det tilliten til vårt demokrati, han må vise hvorfor han tror det, sa Lindsey Graham, en innflytelsesrik republikaner i Senatet i januar.

Heller ikke leder i Representantenes hus, Paul Ryan, fester noen lit til påstandene om valgfusk, og sier han ikke har sett noen bevis for ulovlig stemmegivning.

Men for et par uker siden kunne nyhetsbyrået AP avsløre at Gregg Phillips, mannen som har vært løftet fram av Donald Trump som en ekspert på valgfusk, stod registrert i tre stater før presidentvalget.

- Dette er ikke fusk, det er et ødelagt system, sa Phillips om avsløringen.

Trump har varslet at han vil etterforske det påståtte valgfusket. Visepresident Mike Pence skal lede etterforskningen, ifølge Trump.