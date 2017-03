(Dagbladet): - Jeg mener vi alle trenger svar.

Det sa USAs tidligere president, George W. Bush, til NBC mandag denne uka om Donald Trump-apparatets kontakt og befatning med Russland.

Etter nattas avsløring skriker høytstående tidligere og nåværende amerikanske politikere igjen om svar.

Holdt munn

I natt avslørte nemlig The Washington Post at Trumps justisminister, den tidligere senatoren Jeff Sessions, hadde to møter med Russlands ambassadør til USA, Sergej Kisljak, under presidentvalgkampen.

Avsløringen skaper nå blest i USA fordi Sessions unnlot å nevne denne kontakten da han ble spurt ut om mulige bindinger mellom Trump-valgkampen og Russland under sin egen bekreftelseshøring i Senatet.

For å bli minister i USA må nemlig et flertall av Senatets 100 medlemmer godkjenne deg. I forkant av avstemningen holdes det høringer hvor andre medlemmer av Senatet får anledning til å stille ministerkandidaten spørsmål.

Kandidatene er da under ed og det at Sessions unnlot å nevne kontakten mellom han selv og ambassadør Kisljak, blir av flere ledende demokrater ansett som løgn og følgelig ulovlig.

Det bestrider Sessions i en uttalelse:

- Jeg har aldri møtt noen russiske tjenestemenn for å diskutere valgkampen.

Bes holde seg unna

Sessions sikter da til det faktum at han var senator da møtene fant sted. Og det kan beskytte den ferske justisministeren fra eventuelle etterspill hvis forklaringen hans blir trodd.

Flere republikanere har torsdag bedt Sessions holde seg unna granskingen av Russlands antatte forsøk på å påvirke presidentvalget i USA.

Sessions bør klargjøre sine uttalelser og erklære seg inhabil, skrev Jason Chaffetz på Twitter torsdag. Chaffetz leder en komité i Representantenes hus som tilsvarer kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, skriver NTB.

Senatoren Rob Portman stilte seg bak oppfordringen, ifølge Washington Post. Også Kevin McCarty, Republikanernes leder i Representantenes hus, oppfordret tilsynelatende Sessions til å erklære seg inhabil i et TV-intervju torsdag. Senere modererte han seg og antydet at Sessions må vurdere dette selv.

To hatter

Apparatet rundt Sessions forsvarer uttalelsene overfor The Washington Times og mener at spørsmålsstillingen handlet om hvorvidt den nåværende justisministeren hadde hatt Russland-kontakt som en representant for valgkampen. Sessions tolket altså spørsmålet om Russland-kontakten dithen, og svarte nei fordi han mener han møtte Russlands ambassadør i kraft av hans stilling som senator.

Og at en høytstående senator, som attpåtil er medlem av den innflytelsesrike forsvarskomiteen i Senatet, har kontakt med personer fra andre lands regjeringer, er ikke uvanlig. Sessions hadde nemlig møter eller samtaler med i alt 25 ambassadører fra andre land i 2016, ifølge The Washington Post.

Avisa legger samtidig til at 20 av 26 medlemmer i samme komité svart nei på spørsmål om de hadde møtt representanter fra Russland i 2016. De resterende seks besvarte ikke spørsmålet fra The Washington Post.

- Det er godt mulig at denne kontakten Sessions har hatt er helt legitim i kraft av hans posisjon i Senatet. Det reelle spørsmålet er om han bevisst har tilbakeholdt informasjon i en åpen senatshøring, sier Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og USA-kjenner til Dagbladet.

Han mener faktum i saken nå må etableres og utredes ytterligere før man kan svare på hvordan saken vil lande, men skisserer opp to mulige alternativer, ifølge Romarheim:

Hvis saken er som Sessions hevder, og forholdene blir oppklart raskt, behøver ikke justisministerens tidligere kontakt med Russlands ambassadør bli noen stor sak Hvis flertallet av Senatet har grunn til å anse svarene til Sessions, gitt i en offisiell høring, som feilaktige, kan saken få store følger for Sessions spesielt og Trump-administrasjonen generelt.

- Trump kan lire av seg mye rart på podier rundt omkring i USA, men dette er sagt etter direkte spørsmål fra senatorer i en bekreftelseshøring under ed. Dét er en alvorlig sak, sier seniorforskeren.

Russland-rot

Det er dermed opp til Kongressen - Representantenes hus og Senatet - om de fester lit til Sessions forklaring om hvorfor han uttalte seg slik han gjorde. Der nyter republikanerne - partiet Trump-regjeringen er en del av - et stort flertall. I utgangspuntket er det derfor vanskelig å se for seg at det blir reist noen sak mot justisministeren hvis det ikke var mer til kontakten med den russiske ambassadøren enn det som allerede har framkommet.

Det hjelper imidlertid ikke på Trump-regjeringens allerede frynsete rykte hva angår deres befatning med Russland. FBI etterforsker allerede kontakten mellom Trump-apparatet og russiske tjenestepersoner. Det samme gjør etterretningskomiteen i Representantenes hus.

- Den konteksten er vesentlig. Her får vi presumptivt enda et uryddig moment i Trump-administrasjonens håndtering av Russland, sier Romarheim.

Det har fått den toneangivende republikanske senatoren Lindsay Graham til å ta ordet «spesialetterforsker» i sin munn etter at det allerede har blitt murret på gangen i demokratiske kretser i Kongressen.

En spesialetterforsker er vanligvis en jurist eller advokat som er uavhengig av den amerikanske regjeringa, som utnevnes av Kongressen til å etterforske myndighetspersoner i USA. En spesialetterforsker ble for eksempel utnevnt til å etterforske Richard Nixon etter Watergate-skandalen.

- At Graham, som har vært veldig markant i flere høringer, snakker om dette, bidrar til å løfte diskusjonen og gir den momentum, sier Romarheim.