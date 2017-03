(Dagbladet): Å fjerne og erstatte Obamacare var et mantra for USAs president Donald Trump under valgkampen.

Nå ser Trumps nye foreslåtte helsereform ut til å bli felt av sine egne - republikanerne - i Representantenes hus i Kongressen.

For avstemningen i Representantenes hus skal etter planen gå av stabelen seinere i kveld, men allerede nå anslår både The New York Times og CNN at Trump ikke har nok stemmer bak sitt forslag.

CNN skriver at Paul Ryan - såkalt speaker for Representantenes hus - har reist til Det hvite hus for å orientere presidenten om at helsereformen hans trolig blir nedstemt.

Trumps pressesjef, Sean Spicer, bekreftet rundt 18.20-tida under sin daglige pressekonferanse, at Ryan var i Det hvite hus for å diskutere Trumps helsereform.

Trenger 216 stemmer

Det trengs nemlig 216 stemmer - et reint flertall - for helsereformen i Representantens hus hvis den skal gå gjennom. Det betyr at Trump har «råd» til å miste 21 republikanske stemmer.

Det ser altså ut til at det er folkevalgte fra Trumps eget parti - Det republikanske partiet - som ser ut til å felle Trumps første store lovforslag.

Spicer avviste imidlertid at et tap vil påvirke resten av Trumps politiske plattform negativt.

- Presidenten har gjort det klart at dette er vårt øyeblikk, vår mulighet til å fjerne og erstatte Obamacare. For mange av medlemmene i Representantenes hus har Obamacare vært en viktig sak i valgkampen, og dette er deres mulighet til å fjerne det, sa Spicer.

Han la også vekt på at både Paul Ryan og Trump hadde gjort alt de kunne for å halt i land en seier.

- De kan ikke tvinge noen til å stemme, men jeg mener vi har gitt dem mange grunner til å oppfylle sine valgløfter, og jeg mener at dette (å erstatte Obamacare) er det rette å gjøre, sa Spicer, og la til:

- Presidenten har gjort alt han kan.

Utskjelte Obamacare

Obamacare er den forhenværende presidenten Barack Obamas store politiske arv. Helsereformen tok sikte på å minske antallet amerikanere som ikke har helseforsikring, og sørget for at forsikringsselskapene ikke kunne nekte kunder forsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.

For millioner av mennesker har helsereformen gitt dem helseforsikring og følgelig også sørget for at de har hatt tilgang til helsehjelp. Men reformen har vist seg å være kostbar for mange.

I løpet av sju år har forsikringspremiene økt drastisk for mange, avhengig av hvilken delstat de bor i. Følgelig har den blitt utskjelt av mange, særlig republikanerne som mener at staten gjennom Obamacare tvinger amerikanere til å kjøpe helseforsikring.

Så hva er problemet?

Konservative motstandere

En av gruppene Trump måtte overbevise - og nå ser ut til å ha feilet å overbevise - er den såkalte frihetsfraksjonen i Representantenes hus. Frihetsfraksjonen er en gruppe som nå består av 30 av de mest konservative republikanerne i Representantenes hus.

De er motvillige til Trumps reform, og vil dreie helsepolitikken lenger mot høyre - i bunn og grunn mot ytterligere privatisering og liberalisering. Frihetsfraksjonen og andre konservative republikanere mener spesifikt at de føderale utgiftene må kuttes ytterligere.

I går kveld hadde de et møte i Det hvite hus med Donald Trump og visepresident Mike Pence. De kom ikke til enighet om erstatningen for Obamacare, men bilder fra møtet har vekket oppmerksomhet de siste timene.

Mer moderate republikanere er også skeptiske og frykter at velgerne vil reagere negativt på de dramatiske kuttene det legges opp til i Medicaid-programmet og fordi helseforsikringen for eldre blir dyrere.