Trump nektet for å ha møtt Russlands mann i USA. Avsnittet fra mai ser ut til å motbevise det

(Dagbladet): USAs president Donald Trump skal ha møtt Sergej Kisljak, Russlands ambassadør til USA, på en tilstelning i Washington D.C i april i fjor. Da pågikk presidentvalgkampen i USA fremdeles.

Trump og apparatet rundt presidenten har imidlertid nektet for at Trump har hatt - og hadde under valgkampen - noen som helst befatning med Russland eller russiske embetspersoner.

Av alle ting er det nå et avsnitt fra The Wall Street Journal-artikkel fra 13. mai i fjor, som skaper mer russisk hodepine for Trump. Apparatet rundt Trump har nemlig hatt Russland-kontakt - og havnet i bråk som følge av kontakten.

«Tok varmt i mot herr Kisljak»

Artikkelen handler om Trumps til da tilsynelatende vennligsinnede tilnærming til den russiske presidenten Vladimir Putin spesielt og Russland generelt. Den skildrer deretter deler av Trumps tale under en tilstelning på luksushotellet Mayflower i Washington D.C. i april, og videre hvordan Trump møtte ambassadøren Kisljak forut for talen.

«Herr Trump tok varmt i mot herr Kisljak og tre andre utenlandske ambassadører som deltok på tilstelningen», heter det kort i artikkelen.

Som følge av de etter hvert mange avsløringene om Trump-leirens forbindelser til enten russiske embetsfolk eller russisk etterretning, har den aktuelle Wall Street Journal-artikkelen nådd overflaten igjen.

Det var den venstreliberale nyhetsbloggen AmericaBlog som videreformidlet den aktuelle artikkelen tirsdag. Siden har nyheten blitt plukket opp av blant andre Bloomberg, Huffington Post og Business Insider.

- Kan ikke huske

Det hvite hus, ved assisterende pressesjef Sarah Huckabee Sanders, har gått hardt ut mot rapportene, men bestrider ikke at møtet har funnet sted. De understreker også at det var flere ambassadører tilstede da møtet skal ha funnet sted.

- Vi kan ikke huske hvem han kan ha håndhilst på under tilstelningen, og vi hadde ikke ansvar for å invitere eller sjekke gjester, sier Sanders i uttalelsen, ifølge Business Insider.

De går likevel hardt ut mot pressen for å rapportere at Trump møtte Kisljak, slik det blir beskrevet i svært anerkjente Wall Street Journal.

- Å konstatere at de møttes eller at et møte fant sted, er lite oppriktig og absurd, sier Sanders videre i uttalelsen, men kan altså ikke bestride at møtet fant sted.

Den russiske kontakten

Helt siden Donald Trump avla presidenteden 20. januar, har det kommet flere avsløringer om Trump-leirens befatning med russiske tjenestepersoner.

De mest konkrete saken har flere ting til felles:

Kontakten skjedde enten i valgkampen eller i overgangsperioden fra Trump vant valget i november til han ble president i januar.

Kontakten var mellom medlemmer av presidentens apparat og Russlands ambassadør til USA, Sergej Kisljak.

Kontakten ble ikke offentliggjort og da den ble avslørt, ga Trump-leiren feilaktige opplysninger om møtene, innholdet i dem eller om møtene i det hele tatt hadde funnet sted.

Det er sistnevnte punkt som har skapt en russisk hodepine for Trump, og det kan altså vise seg at det har skjedd igjen.

Den hodepinen ble forsøkt dempet natt til fredag i forrige uke da unntaket i kontakten mellom Trump-apparatet og Kisljak selv ble offentliggjort av Det hvite hus:

Jared Kushner, presidentens svigersønn og spesialrådgiver, hadde i desember et møte med Kisljak i Trump Tower - selve symbolet på Trumps eiendomsimperium. Møtet var ikke kjent fra før. Den pensjonerte generalen Michael Flynn deltok også på møtet. Han var USAs sikkerhetsrådgiver, men fikk sparken i midten februar etter at han hadde løyet om sin kontakt med Kisljak - og innholdet i kontakten.

Torsdag ble det også kjent at Jeff Sessions, USAs justisminister hadde hatt to møter med Kisljak under valgkampen. Da han ble spurt ut i Senatet for å få jobben som minister, sa Sessions at han ikke kjente til kontakt mellom Russland og Trumps valgkampapparat - et apparat han selv var en del av.

Mistanke rundt Trump

- Amatørmessig. De har ikke forstått alvoret og har gitt sine politiske fiender mulighet til å seigpine dem.

Det var Svein Melbys - seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og USA-ekspert - dom over hvordan Det hvite hus har håndtert alle Russland-avsløringene så langt.

- Det er mulig at Det hvite hus forsøker å spille med mer åpne kort enn de har gjort tidligere, men potensialet for åpenhet er mye større enn det vi har sett, sa Svein Melby i forrige uke om den siste avsløringen i rekken: Kushner-avsløringen.

Det kan ha spart Trump-administrasjonen for ytterligere trøbbel, mener han.

For som resultat av den eksterne kommunikasjonen om Russland- møtene som i ettertid har blitt beskrevet som problematiske, har det begynt å herske en mistenksomhet rundt Trump-leiren.

- Enten så har personene det dreier seg om fornektet, fortiet eller direkte løyet om kontakten som i utgangspunktet hadde vært uproblematisk. Da er det lett å kjenne på en mistanke om at de har noe å skjule, noe som ikke har kommet fram ennå, sa Melby.