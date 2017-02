Trump nikket og smilte mens Japans statsminister talte, men forsto ikke ett kløyva ord

(Dagbladet): Japans statsminister Shinzo Abe er den andre verdenslederen som har anlagt et statsbesøk til USA og Det hvite hus siden Donald Trump ble president.

Og i går, etter at de første møtene mellom Abe og Trump var over, holdt de to verdenslederne på sedvanlig vis en felles pressekonferanse. På like diplomatisk sedvanlig vis hedret begge verdenslederne hverandre og forholdet mellom de to landene.

- Du beærer oss med ditt besøk, sa Trump til Abe innledningsvis.

- Båndet mellom våre to nasjoner og vennskapet mellom våre to folk, går veldig, veldig dypt. Denne regjeringen er innstilt på å bringe disse båndene enda nærmere, la Trump til.

Litt seinere var det Abes tur til å ta ordet.

På bilder og videoer fra seansen ser man journalister og andre tilhørere med hodetelefoner. Gjennom disse hodetelefonene fikk journalistene simultanoversatt talen Abe holdt, som han framførte på sitt morsmål japansk.

Trump derimot hadde verken hodetelefoner på hodet eller en ørepropp i øret, og fikk følgelig ikke med seg hva Shinzo Abe sa under talen. For ordens skyld: Donald Trump snakker heller ikke japansk.

Likefullt både nikket og smilte Trump anerkjennende til det den japanske statsministeren hadde å si.

- Hadde sett teksten

At USAs president ikke tok i bruk teknikk for å få simultanoversatt Abes tale, bekrefter også Det hvite hus overfor The Guardian.

- Jeg tror ikke det, svarte Trumps assisterende pressesjef Sarah Huckabee på spørsmål om Trump hørte simultanoversettelsen.

Hun la imidlertid raskt til:

- Men han hadde sett teksten og de snakket lenge med hverandre før talen.

Da verdenslederne åpnet for spørsmål, måtte imidlertid Trump ty til oversetterens og teknikkens hjelp. Da en rekke japanske journalister stilte spørsmål på japansk til Abe, kunne man se Trump holde opp en mini-høyttaler til sitt venstre øre.

Etter møtene og pressekonferansen i Det hvite hus, dro Abe og Trump videre til Florida og Trumps luksuseiendom Mar-A-Lago.

Selv om Abe var statsleder nummer to som har besøkt president Trump, har de to møtt hverandre før. Etter at Trump vant valget i november i fjor, kom nemlig Abe på besøk til Trump i New York City og Trump Tower.

Har møttes tidligere

Han var den eneste verdenslederen som ikke ville vente til Trump inntok Det ovale kontor. Besøket var ikke fri for kontroverser, for på bilder fra besøket Trump-leiren seinere publiserte, var Donald Trumps datter på flere av dem - i samtale med Abe.

- Hva gjorde egentlig Ivanka Trump på møtet med Japans statsminister?, var spørsmålet medier verden over stilte seg i midten av november.

New York Times kunne i desember bringe på det rene at Ivanka Trump, på samme tidspunkt som møtet med den japanske statsministeren, var i ferd med å inngå en forretningsavtale med det japanske gigantfirmaet Sanei International.

Avisa skriver også at den største aksjonæren i Saneis moderselskap er Development Bank of Japan, som er heleid av ingen ringere enn den japanske regjeringen.