Trump og Kim overgår hverandres trusler. Nå er Børge Brende bekymret

(Dagbladet): De siste månedene med sabelrasling mellom USA og Nord-Korea bekymrer Børge Brende.

Det fortalte Norges utenriksminister NRK onsdag.

- Jeg er generelt bekymret for opptrappinga av konflikten. Det ene ordet tar det andre, sa Brende om ordvekslingen mellom Donald J. Trump og Kim Jong-un.

Brende la til at han ikke hadde tro på noen direkte konflikt, men ministeren advarte mot følgene av det aggressive ordskiftet.

- Man må appelere partene til å tenke seg grundig om, og til å finne diplomatiske løsninger, sa Brende overfor NRK.

- Ild og vrede

Brendes uttalelser kommer kort tid etter at Kim Jong-uns regime lyktes i å produsere stridshoder som kan monteres på landets raketter, ifølge Washington Post.

Disse skal være egnet til kjernefysisk krigføring, ifølge avisa.

Få timer etter oppslaget, kom Donald J. Trump med følgende uttalelse angående framtidige trusler fra Nord-Korea:

- De vil bli møtt med en ild og en vrede som verden aldri har sett før.

Natt til torsdag kom Nord-Korea med nye trusler, og sa at de vil avfyre missil mot den amerikanske øya Guam i midten av august. Samtidig sier en general i den nordkoreanske hæren at «det er ikke mulig å føre dialog med en type om er blottet for fornuft».

Svarte med nye trusler

Trusselen så ikke ut til å ryste hans fiender i Nord-Korea.

I går kveld meldte KCNA, landets statlige kanal, at Kim Jong-un planlegger et missilangrep rettet mot stillehavsøya Guam.

Dette for å ramme den amerikanske militærbasen som befinner seg på øya.

- Angrepet kan skje hvert øyeblikk, hevder en talsperson for landets forsvar.

- Ikke nok erfaring

Samtidig sår eksperter tvil over hvorvidt den øyeblikkelige trusselen fra Nord-Korea er reell.

Blant dem er Siegfried Hecker.

Han er ekspert på kjernefysiske våpen ved Stanford University, og peker på Nord-Koreas manglende erfaring med kjernefysisk krigføring.

- Jeg tror ikke Nord-Korea har nok erfaring med å teste missilene, og de kjernefysiske våpnene, til å kunne ha laget kjernefysiske stridshoder som er små, lette og robuste nok for en interkontinental ballistisk missil, sier Hecker til AFP.

Tror Trump overdriver

Den erfaringen som Nord-Korea mangler, har USA mer enn nok av.

Landet har også verdens mektigste forsvar, men John McCain, Trumps partikollega og leder for forsvarskomiteen i Senatet, er usikker på om truslene mot Nord-Korea er reelle.

- Store ledere kommer ikke med trusler ved mindre de forberedt på å handle. Jeg er usikker på om Trump er det, sa McCain i går, ifølge Washington Examiner.

Avisa refererer til et intervju med radiostasjonen KTAR. Der forsøkte den rutinerte republikaneren å dempe spekulasjonene om en forestående krig.

- Uttalelsene hans er ikke forferdelige. Dette er klassisk Trump, han overdriver, sa John McCain til radiostasjonen.