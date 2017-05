Trump og Putin drøftet hvordan de skal takle Kim

Krigen i Syria var et av temaene presidentene Donald Trump og Vladimir Putin snakket om over telefonen tirsdag.

Trump og Putin drøftet samarbeidet i bekjempelsen av terror i Syria, opplyser Kreml ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

De to presidentene skal også ha blitt enige om å prøve få til et møte i forbindelse med G20-møtet i Hamburg i juli.

Diskuterte Nord-Korea

I tillegg snakket Trump og Putin om å få til et samarbeid om en diplomatisk prosess i Nord-Korea, opplyser Kreml.

Tirsdagens telefonsamtale er den første kjente samtalen mellom de to presidentene siden USAs omfattende bombeangrep på en syrisk flybase i 13. april. I Moskva ble angrepet oppfattet som en provokasjon.

Trump og Russlands president imidlertid har hatt flere samtaler siden Trump ble valgt, inkludert en prat etter terrorangrepet i St. Petersburg 4. april, som Trump fordømte.

Dårligere forhold enn ventet

Trump har nylig uttalt at forholdet mellom USA og Russland trolig er på sitt dårligste noensinne. Uttalelsen står i sterk kontrast til retorikken fra valgkampen hans, der Trump sa at han håpet at han og Putin ville samarbeide i kampen mot terrorisme.

Syria var også et av de viktigste temaene da USAs utenriksminister Rex Tillerson møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Moskva i april i år.

Tillerson understreket på pressekonferansen at forholdet mellom de to landene er preget av alvorlig mistillit.

Begge var enige om at det er viktig å bedre dialogen mellom USA og Russland, spesielt når det gjelder uenighetene om Syria og hva som trengs for å få slutt på den seks år lange krigen.

