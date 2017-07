Trump og Putin vil samarbeide om nettsikkerhet. - Ikke den dummeste ideen jeg har hørt, men ganske nærme

(Dagbladet): USAs president Donald Trump uttalte på Twitter søndag at han og Russlands president Vladimir Putin under G20-møtet ble enige om å samarbeide om en felles gruppe som skal jobbe med nettsikkerhet.

Et forslag som nå blir hardt kritisert av republikanere, som mener Moskva ikke er til å stole på etter den påståtte innblandingen i det amerikanske valget i fjor.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

De republikanske senatorene som mener et Russland-samarbeid om nettsikkerhet er en dårlig idé er Lindsey Graham for South Carolina, John McCain for Arizona og Mario Rubio for Florida.

- Det er ikke den dummeste ideen jeg noen gang har hørt, men det er ganske nærme, sier Graham i et TV-program ifølge Reuters.

Senatoren sier også at Trumps tydelige vilje til å «tilgi og glemme», får ham til å ville jobbe for sanksjoner mot Russland.

McCain skal ha uttalt at Putin kom seg unna og «bokstavelig talt prøve å påvirke resultatet av valget vårt».

Han mener det er tid for at landene nå kommer seg videre etter dette, men at det burde være en pris å betale for russerne.

Etterforskning preget valgløftene

Partnering with Putin on a "Cyber Security Unit" is akin to partnering with Assad on a "Chemical Weapons Unit". 2/3 — Marco Rubio (@marcorubio) July 9, 2017

Rubio har skrevet på Twitter at det å samarbeide med Putin på området nettsikkerhet, vil være det samme som å samarbeide med den syriske presidenten Bashar al Assad om en «kjemiske våpen-enhet».

Trump har uttalt i valgkampen at han ønsker en tilnærming til Moskva, men han har ikke klart å gjennomføre det, da administrasjonen har vært full av etterforskning.

Både angående den påståtte russiske innblandingen i det amerikanske valget. I tillegg til mulige bånd mellom Russland og Trumps valgkampanje.

Spesialetterforsker Robert Mueller etterforsker de mulige båndene.

Sanksjoner var ikke tema

Russland har nektet all form for innblanding i valget. Det gjorde også Putin overfor Trump ansikt til ansikt under helgas bilaterale møte mellom de to statslederne under G20.

Noe av det første som skjedde på møtet var at Trump presset Putin på temaet.

I en rekke Twitter-meldinger søndag oppsummerer Trump G20-møtet. Han nevner våpenhvilen sør i Syria som ble annonsert i helga. I tillegg skriver han at sanksjonene mot Russland var et av temaene som ikke ble tatt opp på møtet.

- Ingenting vil bli gjort før problemene i Ukraina og Syria er løst! skriver han.

USA har pålagt sanksjoner mot Russland etter annekteringen av Krim i 2014.