Trump og republikanerne hudflettes: - Det største brutte løftet i politisk historie

(Dagbladet): I går gikk president Donald Trump og ledelsen i Det republikanske partiet på et gigantisk nederlag.

På presidentens 64. dag i Det hvite hus, falt helsereformen som skulle erstatte den mye omtale Obamacare.

I amerikansk presse omtales det hele som en skandale både for president Donald Trump og for ledelsen i Det republikanske partiet. Mange av republikanerne har gått til valg på å skrote Obamas helsereform. Det samme gjorde Trump, som i sin halvannet år lange kampanje hele tida lovet å bli kvitt den.

- Patetisk

Slik ble det ikke denne gang, da republikanerne så seg nødt til å trekke reformforslaget før avstemning i Representantenes hus, ettersom de ikke ville få flertall.

- Det er det største brutte løftet i politisk historie. Brutte løfter er like gammelt som politikken selv, skriver sjefredaktør i det politiske magasinet Washington Examiner, Philip Klein.

Han er selv motstander av Obamacare, og påpeker at republikanere har gått til valg på å skrote og erstatte Obamacare i sju år. Han er nå svært skuffet over partiet.

- I november ga velgerne partiet fullstendig kontroll i Washington. Etter bare to måneder kaster de inn håndkleet og sier de er villige til å gå bort fra sju år med løfter, skriver han.

Han mener republikanerne brukte altfor kort tid på å sette sammen den politiske plattformen, og ikke tok det faktum at helsepolitikk er meget komplisert, alvorlig nok.

- Å ikke få nok stemmer på ett bestemt lovforslag er én ting, men å feile og så trekke seg etter sju år med løfter er patetisk. Det republikanske partiet er et parti uten mening, skriver Klein, som selv meldte seg ut av partiet like før Trump ble nominert som republikanernes presidentkandidat i fjor sommer.

- Seier for Obama

Obamacare Obamacare er Obamas store politiske arv. Helsereformen tok sikte på å minske antallet amerikanere som ikke hadde helseforsikring, og sørget for at forsikringsselskapene ikke kan nekte kunder forsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager. For millioner av mennesker har helsereformen gitt dem helseforsikring og følgelig også sørget for at de har hatt tilgang til helsehjelp. Men reformen har vist seg å være kostbar for mange. I løpet av sju år har forsikringspremiene økt drastisk for mange, avhengig av hvilken delstat de bor i. Følgelig har den blitt utskjelt av mange, særlig republikanerne som mener at staten gjennom Obamacare tvinger amerikanere til å kjøpe helseforsikring.



Også Fox News' kommentator Charles Krauthammer mener republikanerne gikk på en unødvendig smell med framgangsmåten.

- Hva hadde republikanerne å tilby? Det eneste de hadde var å følge opp løftet om å skrote og erstatte Obamacare, sier han.

Han mener resultatet er en seier for Barack Obama, og tror amerikanere har fått en følelse av at helsetjenester er en universell rettighet etter at Obamacare ble iverksatt for sju år siden.

Ifølge en rapport fra Kongressens budsjettkontor ville 14 millioner amerikanere miste helseforsikringen sin neste år dersom Trumps reform ble vedtatt. Innen 2026 ville antallet ha økt til 24 millioner, anslår budsjettkontoret CBO.

- Framstår inkompetent

Kampen om den nye helsereformen utviklet seg til en maktkamp i det republikanske partiet. På forhånd var det kjent at alle demokrater ville si nei til den nye helsereformen. Etter hvert ble det også klart at Trump ville slite med å overbevise både de erkekonservative republikanerne og de mer moderate republikanerne.

Blant dem var den såkalte frihetsfraksjonen i Representantenes hus. Frihetsfraksjonen er en gruppe som nå består av 30 av de mest konservative republikanerne i Representantenes hus.

Trump spilte hardt mot hardt for å forsøke å få de 216 nødvendige stemmene, og sa Obamacare ville bli stående om ikke de stemte for å erstatte det.

Konsekvensene, advarte Trump, var at republikanerne vil tape på det i delstatsvalgene. Det var ingen plan b. Ifølge The Daily Beast ba Trump-rådgiver Stephen Bannon Trump bare timer før avstemningen om å lage en liste over alle de republikanske fiendene hans slik at de kunne straffes. Dette fungerte heller ikke.

- Ingen burde være overrasket over at Trumps første lovgivende initiativ kollapset i en sky av kaos. Sett bort fra hans enorme ego, er det ikke noen av hans livserfaringer som har forberedt ham på å fungere som USAs president, skriver CNN-kommentator Michael D'Antonio, som mener presidenten framstår som inkompetent etter helsereform-fadesen.

Venter på eksplosjon

Republikanerne med Paul Ryan, speaker i Representantenes hus i Kongressen, og Donald Trump erkjente nederlag for den nye reformen fredag kveld.

Like før 21.45 talte Donald Trump til pressen fra Det ovale kontor. Da fortalte han at de var veldig nære å få til en reform, men skyldte på demokratene for tapet.

- Jeg har sagt i halvannet år at det beste å gjøre politisk, er å vente til Obamacare eksploderer, og det eksploderer nå. Nesten alle delstatene har store problemer, sa Trump.

Det var et lignende budskap Trump gjentok i Det ovale kontor. En drøy halvtime tidligere fortalte han følgende til The Washington Post-reporteren Robert Costa:

- Når dette (Obamacare) eksploderer, kommer Demokratene til oss, og vi kommer fram til en nydelig avtale.