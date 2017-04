Trump om gassangrepet i Syria: - Kan ikke tolereres

(Dagbladet): På pressekonferanse utenfor Det hvite hus i dag, kommenterte USAs president Donald Trump situasjonen i Syria.

Tirsdag ble det utført et gassangrep i Syria og kan ha kostet minst 72 mennesker livet.

- Står sammen

Trump sier dette er noe som ikke kan tolereres.

- Det kjemiske angrepet er forferdelig. Det rammet kvinner, små barn og til og med små babyer. Det forferdelige angrepet fra Assads regime kan ikke tolereres. USA står sammen med våre allierte verden rundt og fordømmer dette forferdelige angrepet og alle andre forferdelige angrep for den del, sa han.

Pressekonferansen var i forbindelse med Trumps møte med Jordans kong Abdullah i Det hvite hus. På pressekonferansen sa Trump også at USA og Jordan har opprettet et fond for flyktninger i sistnevnte land.

Sa noe annet i 2013

The only reason President Obama wants to attack Syria is to save face over his very dumb RED LINE statement. Do NOT attack Syria,fix U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. september 2013

Tirsdag kveld la Trump skylden på hans forgjenger Barack Obama. Han siktet til at Obama ikke foretok seg noe da president Assad brukte giftgass mot Damaskus-forstaden Ghouta i august 2013, selv om han på forhånd hadde sagt at hans «røde linje» gikk ved et slikt angrep. Nå har kanskje ikke Trump så mye han skulle ha sagt i den saken, for i en twitter-melding myntet på Obama sa han dengang:

- Ikke angrip Syria. Gjør du det, vil mange alvorlige ting skje!

Da han møtte pressen i solsteiken utenfor Det hvite hus onsdag, sa han imidlertid noe annet:

- Jeg har nå ansvaret, og jeg vil ta det ansvaret og bære det med stolthet.

På spørsmål fra pressen om hva hans neste skritt i Syria-krigen vil være, sa han:

- Dere får se, sa han ifølge CNN.

Kritikk i Sikkerhetsrådet

Det var sterke anklager mot Russland, nær alliert av Syrias president Bashar al-Assad, i FNs Sikkerhetsråd i dag. Særlig USAs ambassadør Nikki Haley tordnet og viste fram bilder av rammede barn.

- Hvor mange flere barn må dø før Russland bryr seg? sa Nikki Haley.

- Assad kommer ikke til å slutte å bruke kjemiske stridsmidler før Russland slutter å beskytte ham, sa hun, og viste fram bilder av barn som ble drept i angrepet, fortsatte hun.

Vestlige land anklager syriske regjeringsstyrker for å ha brukt kjemiske våpen under et flyangrep mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen.

Russland har bekreftet at syriske kampfly gjennomførte et angrep tirsdag, men avviser at det ble benyttet kjemiske stridsmidler.