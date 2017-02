Trump-rådgiver Kellyanne Conway kalt inn på teppet etter å ha «reklamert» for Ivankas klær

(Dagbladet): I et intervju med Fox News i går roste president Donald Trumps rådgiver, Kellyanne Conway, Ivanka Trumps kleskolleksjon.

Hennes uttalelser har i dag vakt oppsikt verden over, da flere mener at promoteringen er en uheldig rolleblanding for familien Trump og hans stab.

I intervjuet sa hun følgende:

- Gå og kjøp Ivankas klær. Jeg hater å shoppe, men jeg vil kjøpe noe av hennes klær i dag, sa hun.

Pressemøte

Ifølge LA Times skal Conway ha brutt en etisk regel.

Ifølge et etisk lovverk skal ikke en ansatt, som er en del av en regjerings utøvende gren, «bruke sin offentlige rolle for ens egen private vinning, reklamere for et produkt, en tjeneste eller en bedrift, eller gi inntekt for personer, venner, slektninger eller personer som den ansatte har en ikke-statlig knyting til», skriver New York Times.

- Du kan ikke tenke deg et tydeligere eksempel på brudd på forbudet om å bruke sin posisjon som en slags vandrende oppslagstavle for produkter eller tjenester tilbudt fra en privatperson, sier Laurence Tribe, professor i statsrett ved Harvard University til New York Times.

Også Don W. Fox, tidligere juridisk rådgiver og tidligere fungerende direktør i OGE (United States Office of Government Ethics), mener at lovteksten er klar mot Conway. Fox forteller til LA Times at det er et klart brudd på reglene New York Times viser til.

- Conways oppfordring til å kjøpe Ivankas klær er et brudd på reglene om misbruk av offentlig verv for noens private vinning, sier Fox til LA Times.

Kritiserte varehuskjede

Det var i går Donald Trump kritiserte varehuskjeden Nordstrom for å ikke ville selge klærne til dattera Ivanka.

- Min datter Ivanka har blitt veldig urettferdig behandlet av Nordstrom. Hun er en flott person som alltid presser meg til å gjøre det rette. Forferdelig, skrev han på onsdag.

Meldingen ble skrevet på Trumps private twitterkonto, men retwitret på den offisielle presidentkontoen.

- Tydelig brudd

Uttalelsene til Kellyanne Conway ble torsdag også tema under pressemøtet i Det hvite hus. Ifølge pressetalsmann Scean Spicer har Conway blitt kalt inn til samtale om sine uttalelser.

- Hun har blitt orientert om temaet, og det er det, sa Spicer og ønsket ikke å utdype, skriver CNN.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8. februar 2017

- Svekket stilling

I tillegg til at Kellyanne Conway har reklamert for Ivanka Trumps klær, støtter hun bruken av «alternative fakta», som da hun blant annet fortalte om en massakre under et intervju som aldri har funnet sted.

Alf Tomas Tønnessen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda, tror Kellyanne Conways stilling kan være svekket etter å ha hatt to uheldige uttalelser den siste tiden.

- Det har skjedd to ganger tidligere at hun har kommet med uheldige uttalelser. Disse episodene kan bidra til å svekke hennes stilling, sier Alf Tomas Tønnessen til Dagbladet.

Tønnessen tror at bruken av alternative fakta også kan svekke tilliten til Trump-administrasjonen, ettersom hans regjeringsmedlemmer velger å benytte seg av alternative virkelighetsfakta som ikke er stemmer.