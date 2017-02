Trump-rådgiveren skal ha bedt presidenten om unnskyldning

(Dagbladet): I et intervju med Fox News på onsdag roste Kellyanne Conway, Donald Trumps rådgiver, klesmerket til hans datter Ivanka Trump.

I intervjuet sa hun følgende:

- Gå og kjøp Ivankas klær. Jeg hater å shoppe, men jeg vil kjøpe noe av hennes klær i dag, sa hun.

Unnskyldte kommentarene

I dag melder CNN at Conway skal ha sagt unnskyld ovenfor Trump i et eget møte for å ha kommet med disse kommentarene under intervjuet.

Ifølge en representant fra Trump-administrasjonen skal presidenten ha uttrykt sin fulle støtte til Conway under møtet.

Conways klesmerke-kommentarer kan være i strid med føderal lovgivning i USA, som slår fast at en ansatt, som er en del av en regjerings utøvende gren, ikke skal «bruke sin offentlige rolle for ens egen private vinning, reklamere for et produkt, en tjeneste eller en bedrift, eller gi inntekt for personer, venner, slektninger eller personer som den ansatte har en ikke-statlig knytning til».

Uttalelsene til Conway ble tema under gårsdagens pressemøte i Det hvite hus.

- Hun har blitt orientert om temaet, og det er det, sa pressetalsmann Sean Spicer og ønsket ikke å utdype, ifølge CNN.

Trump skal også ha sagt at han «hatet» Spicers bruk av ordet «orientert» under møtet mellom Conway og Trump.

Conway har fredag tatt til Twitter for å kommentere saken, og sier at hun har presidentens fulle støtte:

- Presidenten støtter meg, og millioner av amerikanere støtter ham og hans politiske agenda, skriver Conway på Twitter.

POTUS supports me, and millions of Americans support him & his agenda. https://t.co/FTaPXTymGV — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) February 10, 2017

- Du kan ikke tenke deg verre brudd

Laurence Tribe, professor i statsrett ved Harvard University, mener Conways overtramp er grovt.

- Du kan ikke tenke deg et tydeligere eksempel på brudd på forbudet om å bruke sin posisjon som en slags vandrende reklameplakat for produkter eller tjenester tilbudt fra en privatperson, sa Tribe til New York Times i går.

Dette er ikke første gang en av Trumps mest betrodde rådgivere tråkker i salaten i offentligheten. Tidligere har hun blitt fersket i å finne opp en massakre under et intervju for å forsvare Trumps omstridte innreiseforbud.