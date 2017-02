Trump ringte andre verdensledere selv. Kinas president Xi fikk et brev

(Dagbladet): Da Donald Trump drev valgkamp, skjelte han ut Kina på daglig basis. Den asiatiske stormakten hadde utnyttet USA i en årrekke, mente Trump. Med han som president ville det ta slutt, lovte han.

Grytidlig i morges norsk tid, tre uker etter at Donald Trump ble innsatt som president, tok han selv kontakt med den kinesiske presidenten Xi Jinping. I et brev.

Siden Trump avla presidenteden på Capitol Hill i Washington D.C. 20. januar, har han i tur og orden ringt verdensledere for å opprette kontakt med dem. Xi derimot måtte ta til takke med et brev.

Diplomatisk

Tonen i brevet er derimot en helt annen enn den Trump har ført an så langt. USAs president takket ifølge BBC Xi for sistnevntes gratulasjoner etter at Trump ble innsatt som president i januar.

Trump skrev også at han så fram til et «konstruktivt» forhold til Kina.

Deretter ønsket Trump president Xi Jinping og det kinesiske folk alt det beste for et nytt år, som fant sted 28. januar i Kina, og lanternefestivalen kommende lørdag som avslutter feiringen.

- President Trump stadfestet at han ser fram til å arbeide med president Xi for å utvikle et konstruktivt forhold som er til fordel for både USA og Kina, var ordlyden i brevet, ifølge Det hvite hus.

Har ringt 18 verdensledere

At Trump bare har hatt kontakt med Kina og landets leder i brevform, får ekspertene til å heve øyebrynene, ifølge The Guardian.

- Det er et tegn på at det er dårlige tider i vente for USAs forhold til Kina, sier Nick Bisley, forsker og ekspert på bilaterale forhold ved La Trobe universitetet i Melbourne i Australia.

- Av folkene rundt Trump blir Kina plassert nær fiende nummer én, legger Bisley til.

For Donald Trump har hatt tid til å ringe minst 18 verdensledere og hadde i morges norsk tid publisert 112 meldinger på sin personlige Twitter-konto. At han ikke fant tid til lederen av verdens nest største økonomi og verdens mest folkerike land, Kina, er ikke en forglemmelse, tror Bisley.

Han mener USA og Trump med vilje forsøker å irritere myndighetene i Beijing. Det er kanskje ikke så rart. Trump skrev følgende i sitt valgprogram:

«Det er mennesker som skulle ønske at jeg ikke karakteriserte Kina som vår fiende. Men det er akkurat det de er».

Ordkrig

Trumps retorikk gjenspeiles i hans regjering. USAs utenriksminister Rex Tillerson har tatt til orde for USA kan stanse trafikk til de kunstige og kontroversielle øyene Kina har bygget i det omstridte Sør-Kina-havet. Det så kinesiske statlige medier på som krigshissing.

- Hvis de øyene faktisk er i internasjonalt farvann og ikke del av Kina, ja, da kommer vi til å sikre at vi forsvarer internasjonale interesser fra å bli tatt over av ett land, sa Sean Spicer, pressetalsmann ved Det hvite hus, seinere om de samme øyene.

Kina hevder de har suverenitet i området de har bygget øyer. Det bestrides av andre land i regionen.

Analytikere og Kina-eksperter har tidligere gått ut med advarsler mot Trump-administrasjonens tøffe Kina-politikk.

- En blokade, som er det som kreves for å faktisk nekte (Kina) tilgang til øyene, er en krigserklæring, sa Kina-ekspert Mira Rapp-Hooper ved Center for a New American Security, ifølge Reuters.