Trump ringte guvernøren på Guam etter Nord-Koreas trusler: - Eddie, du kommer til å bli veldig berømt. Hele verden snakker om deg og Guam

(Dagbladet): Donald Trump har for alvor skjerpet retorikken mot Nord-Korea den siste tiden. Og fredag var intet unntak.

- Kim vil angre

Da kom Trump med flere utfall mot diktaturet, skriver nyhetsbyrået AP.

- Hvis han ytrer en åpenbar trussel, noe han og familien hans har gjort i årevis, eller gjør noe mot Guam eller et hvilket som helst annet amerikansk territorium eller amerikansk alliert, vil han virkelig angre på det. Og han vil angre på det fort, sa Trump til journalister ved sin golfbane i New Jersey.

Da Trump ble spurt av en journalist om USA skal gå til krig, svarte Trump kryptisk:

- Jeg tror du vet svaret på det.

Guam er et lite amerikansk territorium i Stillehavet som huser viktige amerikanske militæranlegg. Det var tidligere denne uka at Pyongyang truet med å angripe territoriet. Det skjedde etter at Trump sa at Nord-Korea vil bli møtt med «ild og vrede som verden aldri før har sett», dersom landet fortsetter å true USA.

Ringte guvernør

Fredag kveld lokal tid ringte også Donald Trump personlig til guvernøren i Guam for å uttrykke sin støtte. Guvernør Eddie Baza Calvo har lagt ut video av telefonsamtalen på sin Facebook-side.

I samtalen sier Trump at USA er «med dere 1000 prosent». Trump gir ganske klart uttrykk for at han ikke mener innbyggerne på Guam har noen grunn til å bekymre seg og han kommer også med noen muntre bemerkninger.

- Jeg må si det Eddie, du kommer til å bli veldig berømt. De snakker om deg og Guam over hele verden. Og turismen deres, turismen deres kommer til å tidobles uten at dere trenger å bruke noe penger. Så jeg vil gratulere deg. Det ser utrolig vakkert ut, sier Trump.

Til CNN sier Calvo at Guam er godt beskyttet, blant annet av rakettforsvarssystemet THAAD, og at det ikke er noe panikk på Guam.

- Jeg prøver ikke å overse det (truslene, journ.anm.) eller bagatellisere det. Vi forstår truslene, men vi vil ikke at folk skal få panikk og vi vil ikke at noen dra konklusjoner basert på retorikk, sier Calvo.

Men ikke alle tar like lett på de siste dagenes retoriske krumspring mellom Trump og Nord-Korea.

Tysk kritikk

Tysklands statsminister Angela Merkel kritiserte fredag partenes retorikk, som hun mener ikke er måten å gjøre det på.

- Jeg ser ingen militær løsning på konflikten, og jeg anser det heller ikke som nødvendig, sa Merkel under en pressekonferanse.

Hun ønsket ikke å kommentere hvorvidt Tyskland vil stå sammen med USA i en eventuell militær konflikt med Nord-Korea. Hun oppfordret FNs sikkerhetsråd til å fortsette å ta opp saken.

Trump svarte med å si at Merkel ikke snakker for verken USA eller Nord-Korea:

- La henne snakke for Tyskland, sa Trump, som understreket at millioner av amerikanere støtter presidenten sin, som «står opp for landet og dets allierte».

Riktignok tonet Trump ned retorikken noe i løpet av fredagen. Han gikk nemlig hardt ut, med følgende Twitter-melding fredag morgen:

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017

«Militære løsninger er nå på plass, «locked and loaded», dersom Nord-Korea oppfører seg uklokt».

- Glad i fredelig løsning

Da morgen hadde blitt til både dag og kveld, og Trump hadde hatt et møte med sine rådgivere, var han noe mer diplomatisk i uttalelsene.

- Forhåpentligvis vil dette ordne seg. Ingen er så glad i en fredelig løsning som president Trump, sa president Trump.

Etter planen skal Trump også snakke med Kinas president Xi Jinping om den «svært farlige situasjonen» fredag kveld lokal tid.

På tross av den tøffe tonen mellom Nord-Korea og USA skal kommunikasjonslinjene mellom diplomater fra de to landene fremdeles være åpne.

De skal tidligere ha forhandlet fram returen til amerikanske borgere som har blitt holdt i Nord-Korea, men nå har samtalene blitt utvidet til å gjelde det stadig dårligere forholdet de to nasjonene mellom.

Så langt har samtalene ikke båret frukter, men amerikanske tjenestemenn mener de kan legge grunnlaget for mer diplomati.