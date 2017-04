Trump sa han hadde sendt en armada mot Nord-Korea, men armadaen var på vei mot Australia

(Dagbladet): I forrige uke sa Donald Trump at han hadde sendt en «armada» som en advarsel til Nord-Korea, skriver Reuters.

Men Trumps hangarskip var ikke på vei mot Nord-Korea i det hele tatt, snarere tvert i mot. Hangarsskipet hadde kurs helt motsatt retning, mot Australia.

På vei til øvelse

For skipet var på vei til en «kortere enn planlagt» øvelse med Australia.

Ifølge CNN skylder et medlem av Trumps administrasjon på feilkommunikasjon mellom Pentagon og Det hvite hus. Årsaken skal ha vært at de som har ansvaret for å følge med på hvor krigsskipet er, ikke fulgte opp ordrene.

Den amerikanske stillehavskommandoen gikk 8.april ut med en uttalelse som sa at USS Carl Vinson skulle forlate Singapore og dra til de vestlige delene av Stillehavet.

Dette for å «vise styrke» i kjølvannet av Nord-Koreas gjentatte provokasjoner.

- Vi sender en armada. Veldig sterk. Vi har ubåter, veldig sterke, mye sterkere enn hangarskipet, sa Trump i et intervju med Fox Business Network.

Nord-Korea kalte handlingen «ikke noe annet enn en hensynsløs, aggresiv handling, som forverrer spenningen i regionen».

- Nord-Korea lytter

Joel Wit, ved tankesmia 38 North, som er tilknyttet USA-Korea-instituttet ved John Hopkins University, synes uansett situasjonen er pussig.

- Dersom du truer dem og trusselen ikke er troverdig vil det undergrave det du forsøker å få gjort. Og det kan være den logiske konklusjonen av det som akkurat skjedde, sier Wit til Reuters.

Ifølge visepresident Mike Pence forstår Nord-Korea at de må gå bort fra sin «hensynsløse» atomaktivitet.

- Som presidenten sier så er det på tide at de oppfører seg, lytter til verdenssamfunnet og legger bort sine atomambisjoner og sine missilambisjoner, sier Pence til CNN.

Nord-Korea-eksperter har advart om at landet forbereder seg på sin sjette atomtest, og Trump-administrasjonen har uttalt at dagene med Obama-administrasjonens strategi med «strategisk stillhet» er over.

- Ukentlige rakettester

Og Pence er overbevist om at Nord-Korea lytter til Trump-administrasjonen.

- På en eller annen merkelig måte er det oppmuntrende at de hører det vi sier. Jeg håper at de fortsetter å høre det som blir sagt, ikke bare i USA, men i Japan, Sør-Korea og i økende grad fra Kina og land fra hele verden for å forplikte seg til å fjerne atomvåpen fra den koreanske halvøy, sier Pence.

På tross av den amerikanske regjeringens selvsikkerhet framstår Nord-Korea realtivt upåvirket. Tidligere denne uken sa Nord-Koreas viseutenriksminister Han Song-ryol at de kommer til å gjennomføre nye rakettester i tiden framover.

- Vi kommer til å gjennomføre rakettester på en ukentlig, månedlig og årlig basis, sa ministeren til BBC.

I New York rettet Nord-Koreas FN-vararepresentant Kim In Ryong kraftig skyts mot USA, etter at Trump-administrasjonen har gjort det klart at tida er over for en «strategisk tålmodighetspolitikk» overfor Pyongyang.

Kim Jong-uns mann fordømte den amerikanske flåteoppbygningen i farvannet utenfor den koreanske halvøya og de amerikanske rakettangrepene mot Syria.

- Det har skapt en farlig situasjon hvor kjernefysisk krig kan bryte ut når som helst på halvøya og utgjør en alvorlig trussel mot verdensfreden og sikkerheten, uttalte Kim In Ryong.