Trump slaktet «den såkalte dommeren» som stoppet innreiseforbudet. Nå går presidentens egen favoritt til motangrep

(Dagbladet): Donald Trump har gått til frontalangrep på USAs domstoler, som han mener er «for politiske», i forbindelse med at det mye omtalte innreiseforbudet har blitt stoppet i domstolen. Det skjer bare dager etter at han hengte ut en føderal dommer på Twitter.

Nå blir Trump møtt med oppsiktsvekkende kritikk fra en av sine egne favoritter. Dommeren Neil Gorsuch, som er håndplukket av Trump som høyesterettsdommerkandidat, sier presidentens uttalelser er nedslående og demoraliserende, ifølge CNN.

- Latterlig

Bråket startet for alvor da Seattle-dommeren James Robart utstedte en midlertidig forføyning mot presidentens ordre om å nekte innreise for personer fra sju hovedsakelig muslimske land. Dommeren fastslo i fredagens kjennelse at forbudet er i strid med USAs grunnlov. Innreiseforbudet gjelder statsborgere fra Iran, Irak, Jemen, Somalis, Libya, Syria og Sudan.

På Twitter krev «verdens mektigste mann» følgende om den midlertidige forføyningen:

- Betraktningen til denne såkalte dommeren, som i bunn og grunn hindrer landet vårt å håndheve loven, er latterlig og vil bli omgjort, skrev Trump i et åpenbart angrep på Robart.

- Når et land ikke lenger er i stand til å si hvem som kan, og hvem som ikke kan komme inn og ut, særlig av trygghet- og sikkerhetsgrunner, er det kjempetrøbbel, skrev Trump videre i en annen Twitter-melding.

- Avskyelig og uakseptabelt

Gorsuch har så langt ikke uttalt seg om Trumps mange kontroversielle utspill, men det endret seg onsdag. I et møte med den demokratiske senatoren Richard Blumenthal fra Connecticut kalte han Trumps uttalelser «nedslående» og «demoraliserende».

Det sier Blumenthal til CNN etter samtalen med Gorsuch. Apparatet rundt Gorsuch bekrefter at høyesterettskandidaten uttrykte seg slik.

- Han sa helt spesifikt at uttalelsene var demoraliserende og nedslående, forteller Blumenthal.

Gorsuch, som er Trumps egen favoritt til å fylle det ledige setet som høyesterettsdommer, skal ha reagert spesielt sterkt på at Trumps personangrep på Seattle-dommeren Robart.

Blumenthal skulle imidlertid ønske Gorusch gikk enda lenger i sin kritikk av den amerikanske presidenten:

- Jeg svarte at de er mer enn nedslående. Jeg fortalte ham at han har en plikt til å fortelle det amerikanske folket hva han mener, slik at de forstår hvor avskyelig og uakseptabelt president Trumps angrep på rettsvesenet er.

Konservative Gorsuch vurderes nå i Senatet for stillingen som høyesterettsdommer og har til nå blitt møtt med skepsis fra demokratene, fordi han vil vippe høyesterett i konservativ retning. Han regnes som ekstremt tro mot grunnloven og anses som grundig, dypsindig og reflektert, skriver NTB.

Under valgkampen lovet Donald Trump sine velgere å finne «den beste dommeren i landet», til det ledige vervet som høyesterettsdommer. Valget falt ned på 49 år gamle Neil Gorsuch som Trump selv har omtalt som «et fantastisk valg».