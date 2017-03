Trump søkte støtte til Obamacare-erstatning: - Vi ønsker stort skattekutt, men først må vi erstatte katastrofen Obamacare

USAs president Donald Trump jobber for å få republikanere på banen for å støtte forslaget til erstatningen av Obamacare.

Trump var i Louisville i Kentucky mandag for blant annet å samle støtte til forslaget til erstatningen av tidligere president Barack Obamas helsereform Obamacare.

- Vi ønsker et stort skattekutt, men vi kan ikke innføre det før vi holder løftet om å oppheve og erstatte katastrofen som også blir kalt Obamacare. Dette er noe vi har ventet lenge på, og vi kommer til å gjøre det, sa presidenten til folkemengden.

Trumps apparat og republikanere i Kongressen brukte helgen på å prøve å overtale konservative og moderate republikanere som har stilt seg kritiske til planene.

Flere konservative har bedt om en mer direkte opphevelse av loven rundt helsereformen fordi de mener flere av fordelene i helsereformen er noe staten ikke har råd til å dekke. Moderate republikanere mener imidlertid det motsatte, at skattegodtgjørelsene er for begrenset.

Republikanske ledere har jobbet med flere forslag til endringer av reformen og Trump lover et godt resultat.

- Vi kommer til å forhandle. Og det kommer til å gå til Senatet og så fram og tilbake, sa Trump før han lovte at «det endelige resultatet kommer til å bli fantastisk og det kommer til å fungere helt topp».

Ifølge Washington Post har den konservative grupperingen The House Freedom Caucus, som består av rundt tre dusin av republikanerne lengst til høyre i partiet, sagt at de ikke kommer til å gå mot Trumps planer.

Det vil si, de kommer ikke til å binde sine medlemmer til å stemme mot Trumps Obamacare-erstatning. Flesteparten er mot, men siden grupperingen ikke samlet sier nei, er det mulig for de som jobber for Trumps løsning å overtale individuelle medlemmer til å stemme for.

Og Trumps innpiskere er allerede på saken.

- Det har allerede vært pisking med en pisk som er omtrent ti fot lang og fem fot bred. Jeg prøver å la mine medlemmer stemme som de vil. Jeg tror de er veldig klar over de politiske fordelene og ulempene, sier leder for grupperingen, Mark Meadows.

Det skal også være økende støtte blant mer moderate republikanere, etter at Trump og hans folk har adressert bekymringer som knytter seg til det offentlige helseprogrammet Medicaid, og hva slags effekt det vil ha på folk over 50.

Republikaneren Tom MacArthur var innledningsvis mot, men sier endringene gjør at han er «fornøyd nok til at jeg vil støtte forslaget».

Å bli kvitt Obamacare var en av Trumps valgløfter. Avskaffelsen av reformen er høyt prioritert blant republikanerne og noe det er flertall for i begge Kongressens kamre.

Men det har knyttet seg en del skepsis til Trumps forslag, som av enkelte har blitt kalt «Obamacare lite».

(Dagbladet/NTB)