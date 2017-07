Trump-sønnen ble lovet Hillary-drittpakke. Nå snuser spesialetterforsker på det kontroversielle Russland-møtet

(Dagbladet): I juni 2016 møtte Donald Trumps valgkampapparat den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja.

Hun lovet inkriminerende informasjon om Hillary Clinton, og flere av Trumps nærmeste var tilstede, deriblant sønnen Donald Trump jr., svigersønnen Jared Kushner og kampanjesjef Paul Manafort.

Tyder på Mueller-gransking

Nå omtaler Washington Post en åttende møtedeltager.

Dette i form av amerikansk-georgiske Ike Kaveladze, et høytstående medlem av den russisk-eide Crocus-gruppa navngitt av advokaten Scott Balber.

Sistnevnte skal ha blitt kontaktet av en representant for spesialetterforsker Robert Mueller, ifølge Washington Post.

Avisas opplysninger tyder dermed på at Mueller, som etterforsker det påståtte samarbeidet mellom Trump-apparatet og Russland under fjorårets valg, gransker møtet i juni.

Skulle oversette

Balber representerer Agalarov-familien, og skal ha oppgitt at Kaveladze var tiltenkt en rolle som oversetter for Veselnitskaja.

Det ble det ikke noe av.

Den russiske advokaten skal, ifølge Washington Posts opplysninger, ha tatt med seg sin egen oversetter i form av Anatoli Samotsjornov.

Sistnevnte har ikke kommentert avisas opplysninger om møtet.

- 20 bortkastede minutter

Treffet ble arrangert etter samtaler med Emin Agalarov. Han er sønnen til Aras Agalarov, en russisk milliardær som har finansielle bånd til Trump-familien og et godt forhold til Vladimir Putin.

Emin Agalarov ble nevnt gjentatte ganger i e-post-utvekslingen mellom Veselnitskaja og Donald Trump jr.. Han er også blitt trukket fram som en bakmann for møtet i juni.

Det bar ikke frukter, ifølge Donald Trump jr..

- 20 bortkastede minutter, sa presidentssønnen til Fox News om møtet tidligere denne måneden.

Here's my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017

Forsvarer sønnen

Under intervjuet sa han også at faren ikke kjente til møtet, og at det «ikke var noe å fortelle om».

Trump har selv forsvart at sønnen traff Veselnitskaja, til tross for at den russiske advokaten ga uttrykk for at den påståtte Clinton-informasjonen stammet fra Russlands myndigheter.

- De aller fleste ville ha gått på det møtet. Det kalles å skaffe informasjon om politiske motstandere, uttalte USAs president torsdag, ifølge The Guardian.

Får kritikk

Hans politiske motstandere er av en annen oppfatning. Blant disse er kongressmann Adam Schiff (Demokratene).

I forrige uke sa Schiff følgende om møtet til CBS:

- Det er snakk om tre sentrale folk i Trumps valgkamp som besluttet å gå til et møte med forventninger om å få hjelp fra russiske myndigheter. De ga også uttrykk for at de ønsket det, og at de ville elsket å få en slik hjelp.