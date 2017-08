Trump står midt i sin tøffeste tid som president - drar på 17 dagers golfferie

(Dagbladet): «Ikke ta ferie. Hva er poenget med det? Dersom du ikke liker jobben din, så er du i feil bransje».

De velvalgte ordene kunne man først lese i Donald Trumps bok «Think Like a Billionaire», som ble utgitt i 2004. Trump var tilsynelatende så fornøyd med utsagnet, at han delte det med sine millioner av følgere på Twitter i 2012.

Fredag skal imidlertid milliardæren gjøre nettopp det, ta ferie altså, når han starter sin 17 dager lange golfferie, ifølge nyhetsbyrået AP. Det er det første avbruddet av betydelig varighet siden han tiltrådte 22. januar i år. Destinasjonen: Trumps egen golfresort i Bedminster i New Jersey.

- Hans tøffeste tid

Det er trolig et etterlengtet avbrekk for Trump. For stormen som det siste halvåret har blåst rundt Det hvite hus, har de siste ukene tiltatt kraftig i styrke.

- Det er hans tøffeste tid som president. Men om den nye stabssjefen får orden på Det hvite hus, kan dette også huskes som vendepunktet. Han kan fortsatt nå målene for sitt presidentskap - Bill Clinton og JFK hadde også en trøblete oppstart, mener Hilmar Langhelle Mjelde, USA-viter og postdoktor ved Universitetet i Bergen.

Etter planen begynner Trumps ferie på fredag. Det er ikke uvanlig for presidenter å ta ut ferien sin i august. Representantenes hus har allerede reist fra hovedstaden for å ta ferie, og i tillegg er det ventet at Senatet tar sin ferie denne uka. Samtidig skal ventilasjonssystemet i Det hvite hus byttes ut, slik at den berømte vestvingen må tømmes. Det hvite hus har imidlertid ikke kommentert presidentens ferieplaner.

"Don't take vacations. What's the point? If you're not enjoying your work, you're in the wrong job." -- Think Like A Billionaire — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 19, 2012

- Hvem vil dra på ferie når du er president. Du er i Det hvite hus. Bli i kommandosenteret, kommenterte Trump selv til Fox News da hans forgjenger Obama tok en tredagers golftur til California i 2015.

Motvillig signatur

Onsdag signerte Trump motvillig Senatets nye sanksjonspakke som rammer Nord-Korea, Iran og spesielt Russland knallhardt. Pakka kunne i utgangspunktet ikke blokkeres av et eventuelt president-veto, men Trumps underskrift betyr at sanksjonene nå er skrevet inn i lov.

Samtidig skryter Nord-Koreas leder Kim Jong-un av å ha utviklet raketter som kan nå ethvert mål i USA, og diktaturet skal ha testet nye interkontinentale langdistanseraketter.

Trump må også leve med særdeles mye internt bråk. Flere republikanske senatorer har vendt ham ryggen i spørsmålet om hans nye helsereform, og det har vært kaotiske tilstander i Det hvite hus.

Blant annet har stabssjef Reince Priebus og kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci blitt de siste i en lang rekke høytstående ansatte som har forsvunnet.

- Er alt dette hans største krise som president så langt?

- Å være president er som å drikke av en brannslange. Det blir ikke noe lettere - en president er naturlig i sentrum for både amerikansk og internasjonal politikk, og får sjelden tid til å dedikere seg nok til noen enkeltsak. «Krise» er delvis noe media og opposisjonen definerer - men mange krevende ting som står på samtidig er det normale for en president, sier Mjelde til Dagbladet.

- Hadde ikke noe valg

Trump selv hadde store motsigelser mot å undertegne sanksjonspakka.

- Lovgivningen er særdeles mangelfull, skrev Trump og la til at han «undertegner denne avtalen for å holde landet samlet».

- Som Obama og George W. Bush hadde Trump også som mål å komme overens med Russland. Men det vil forbli spent all den tid de to landene har ulike strategiske interesser i Europa. Så vi bør ikke tillegge personer for mye betydning - stater ivaretar først og fremst sine egne interesser, mener Mjelde om handelskrigens betydning for Trump.

I stedet for en åpen konflikt med Kongressen, har Trump og USA havnet i en åpen handelskrig med Russland.

De opprinnelige sanksjonene har allerede ført til diplomatisk krise mellom de to stormaktene. Russland svarte på pakka med å kaste ut 755 amerikanske diplomater.



- Han hadde ikke noe valg, fordi Kongressen kunne overkjørt vetoet hans. Her er det verdt å understreke at president og Kongress står i ulik situasjon. Det er relativt kostnadsfritt for kongresspolitikerne å vedta sanksjoner, men et hodebry for presidenten som skal lede utenrikspolitikken og ønsker mest mulig fleksibilitet utenriks, sier Mjelde.

- Et dødsstøt

Det tok ikke lang tid før Russlands statsminister Dmitrij Medvedev på trumpsk vis kastet seg over tastaturet - denne gangen på Facebook.

- Det er dødsstøtet for håpet om å forbedre vårt forhold til den nye amerikanske administrasjonen, skrev Medvedev torsdag.

Han legger til at de nye sanksjonene er ensbetydende med en åpen handelskrig, og sier straffetiltakene demonstrerer Trumps totale svakhet og mener presidenten er blitt ydmyket av Kongressen.

- Veldig farlig

Torsdag kommenterte Trump selv forholdet til Russland i en Twitter-melding:

- Vårt forhold til Russland er på et rekordlavt og veldig farlig nivå. Dere kan takke Kongressen - de samme folka som ikke engang kan gi oss helsereform, skrev Trump på Twitter.

At USAs president nå trolig tar sin første langvarige pust i bakken siden han tiltrådte i januar, betyr ikke at han ikke tar noen hvileskjær utenom. Han har tilbrakt 13 av de 28 helgene i sin presidenttid så langt på sine eiendommer i Palm Beach, Florida eller i Bedminster, New Jersey.

Den beste presidentgolferen

Og er det én ting Trump virkelig elsker her i livet, er det nettopp golf og hans egne luksusresort i Bedminster i New Jersey. I en kommende Sports Illustrated-reportasje allerede publisert på Golf.com kommer det fram at Trump er den ubestridt beste golferen av alle amerikanske presidenter.

Offisielt har han merkverdig lave 2,8 i handicap, som nærmest er på profesjonelt nivå. Men Trump har bare registrert tre runder de siste tre åra, og flere av de som har gått runder med presidenten sier han ofte kan late som et dårlig slag aldri skjedde.

I love the White House, one of the most beautiful buildings (homes) I have ever seen. But Fake News said I called it a dump - TOTALLY UNTRUE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017

Likevel vil det trolig bli en etterlengtet ferie for Trump, som ifølge reportasjen skal ha sagt følgende til enkelte medlemmer av golfklubben på Bedminster før en runde nylig:

«Det hvite hus er et skikkelig høl».

Presidenten svarte i kjent stil: