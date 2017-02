Trump starter kampen for gjenvalg i 2020

(Dagbladet): Mens hele verden diskuterer Trump-leirens forhold til russisk etterretning, og Donald Trump har holdt pressekonferanse og servert nye blanke løgner, ser Donald Trump fram mot valget i 2020.

Lørdag holder han sitt første valgkamparrangement. Målet er å være USAs president til 2025.

Arrangementet holdes i en flyhangar som trolig vekker gode minner hos den amerikanske presidenten. I september holdt han et av sine mange valgkampmøter akkurat der i Melbourne i Florida. Dette møtet blir nok vurdert som særlig vellykket. Trump ble hyllet av rundt 8500 frammøtte, og i dette området sanket han til slutt 57 prosent av stemmene.

På den omstridte pressekonferansen torsdag kveld etterlyste Trump igjen at mediene skrev om hans formidable valgseier. Men han fikk mer oppmerksomhet om sine egne løgner om akkurat hvor stor den seieren var.

- Jeg tror det var den største valgseieren i antall valgmenn siden Ronald Reagan, sa Trump.

Men da en reporter påpekte at dette ikke var riktig og at både George Bush senior, Bill Clinton og Barack Obama vant med flere valgmenn, svarte presidenten at han bare refererte til tall han hadde hørt.

Rekord

Trump annonserte valgkamparrangementet på Twitter, men da Det hvite hus fikk spørsmål om det, svarte de at de ikke har så mye å si.

- Dette arrangeres av kampanjen, sier pressetalsmann Sean Spicer.

For samme dag som Trump ble innsatt, sendte han inn papirer for å registrere valgkamporganisasjonen for gjenvalg i 2020, melder New York Times.

Tidligere presidenter har stort sett ventet to eller tre år inn i valgperioden før de har registrert sine kampanjer for gjenvalg.

Men Trumps rekordtidlige registrering gjør at han lovlig kan ta imot pengestøtte og han får samtidig et sted å kanalisere ubrukte penger fra valgkampen i 2016.

Særlig har han tjent fett, og fortsetter å tjene gode penger, på salget av de karakteristiske røde hattene med påskriften «Make America Great Again». Ved årskiftet hadde kampanjen rundt 60 millioner kroner på konto, melder avisa.

Problemer i kø

Men det er også en annen mulig årsak til at Trump velger å kalle arrangementet i Florida et valgkampmøte og ikke et folkemøte arrangert av Det hvite hus.

Join me in Florida this Saturday at 5pm for a rally at the Orlando-Melbourne International Airport!

Tickets: https://t.co/9jDy1tYkgE pic.twitter.com/GDhO6GGxwt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Med kampanjen som arrangør sikrer han seg at folkemengden som møter ham er vennlig innstilt, for da er det kampanjen som deler ut bilettene. På et folkemøte arrangert av Det hvite hus er det mye mindre muligheter for å kontrollere hvem som slipper inn.

Trump kan trenge å møte en mer vennlig innstilt forsamling enn han har forholdt seg til de siste ukene. Til tross for at han omtaler sin nye administrasjon som en «finjustert motor», har den støtt på alvorlige problemer fra første dag.

Noe av det første Trump gjorde var å innføre et innreiseforbud for statsborgere av sju muslimske land. Men dette forbudet ble erklært ulovlig av en føderal domstol. Videre står Trump og hans valgkamporganisasjon overfor flere granskinger av deres forbinnelser til Russland og russisk etterretning.