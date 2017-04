Trump sto over det tradisjonsrike første baseball-kast

(Dagbladet): USAs president Donald Trump er ikke mannen som pleier å stå over muligheten til å møte en stor folkemengde, men da 43 000 baseball-fans var samlet for den årlige sesongåpningen til baseball-laget Washington Nationals på mandag, var presidenten opptatt med jobb, skriver The New York Times.

Tradisjon tro kaster den sittende presidenten første ball under åpningsseremonien, som har foregått siden William Howard Taft kastet første ball i 1910.

Trump er nå den eneste sittende presidenten, utenom Jimmy Carter, som ikke har deltatt på seremonien.

Mandag ettermiddag møtte Trump presidenten i Egypt, Abdel Fattah el-Sisi.

Var baseball-kaptein

- Jeg tror han fryktet å bli buet ut av byen, av 94 prosent demokrater, sier Chris Faust, en tilhenger av Donald Trump.

Han viser til prosentdelen av stemmene som Hilary Clinton fikk i Washington i november, som var over 90 prosent.

For å erstatte Trump, inviterte Nationals ulike militære medlemmer i stedet.

Trump, som var kaptein på baseball-laget da han gikk på High School, er ikke kjent som en engasjert baseball-fan. Det samme som hans forgjenger, Barack Obama, som også avslo tilbudet om å kaste den første ballen på banen under sitt første år i embetet.

Obamas kast ble utsatt og senere gjennomført for favoritt-laget hans, Chicago White Sox.

Utfordrende kast

For enhver president er det utfordrende å prøve og kaste en ball 60 fot (over 18 meter), med et fullsatt stadium som ser på.

På åpningsdagen i 1986 kastet daværende president Ronald Reagan et så dårlig kast at han spurte om å få kaste på nytt.

Det stilles også krav til presidenten utover det å kaste. Obama ble for eksempel latterliggjort for å ha på seg det folk kalte for «pappabukser».

Under George W. Bushs periode hjalp pressesekretæren, Ari Fleischer, ham med å øve i forkant av kastene, dette iført skuddsikker vest.

- Når det har blitt et mønster for presidenter, begynner folk å forvente det. Det er en fin måte å identifisere seg med mange vanlige amerikanere, sa Fleischer om tradisjonen, til The New York Times.

Når det kommer til Trumps avslag om å delta, synes han det var et klokt valg.

- Enhver som noen gang har studert en video av president Obama kaste en baseball, vet det er en høy-risiko-manøver, sier han.