Trump strammer grepet og lover 10 000 nye jobber for å håndheve grensene

(Dagbladet): Donald Trump lover å opprette 10 000 nye stillinger for å hjelpe USA håndheve presidentens nye og strengere deportasjonspolitikk.

Det kommer fram i et sett dokumenter det amerikanske innenriksdepartementet offentligjorde tirsdag ettermiddag. Departementet sammenfatter her Trumps presidentordre på innvandrings- og deportasjonsfeltet og gjør det mulig å se helhetlig på de reelle endringene presidenten har beordret på innvandringsfeltet på sin første måned i Det hvite hus.

I tillegg til å opprette 10 000 nye stillinger innenfor toll- og innvandringsfeltet, ønsker Trump også å ta i bruk lokalt politi i uttransporteringen av ulovlige immigranter, slik at flere kan vises bort fra amerikansk jord raskere.

Ideen om å ta i bruk lokalt politi i utsendelse av mennesker med ulovlig opphold i USA - det såkalte 287g-programmet - ble kraftig nedskalert med Barack Obama i Det hvite hus, skriver New York Times. Avisa hevder også det er massiv motstand mot å ta i bruk lokalt politi til uttransporteringer, og har Trump her kan vente seg protester.

Under Obama-administrasjonen het det videre at immigranter som var dømt for «seriøse lovbrudd» skulle prioriteres i uttransporteringsbunken. Med president Trump har denne prioriteringen nå bli endret til alle innvandrere med lovbrudd på samvittigheten nå skal gis førsteprioritet. Det kommer også fram i dokumentslippet fra innenriksdepartementet i dag.

USA har i dag drøyt 11 millioner ulovlige innvandrere.

Under Obama tok man bare i bruk såkalte «expeditet removals» når immigranten befant seg mindre enn 100 amerikanske miles unna grensa, og hadde vært i USA i 14 dager eller mindre. Denne regelen har Trump-administrasjonen opphevet.

Innenriksdepartementets sammenfatting av Trumps presidentordre viser at presidenten også har åpnet for en utvidet bruk av hurtigutvisning av immigranter i USA, slik at flere som kommer til landet kan vises bort raskere.

Saken oppdateres.