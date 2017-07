Trump talte i Polen: - Det er en skam hvordan Nord-Korea oppfører seg

(Dagbladet): Før Donald Trump reiser til G20 i Hamburg fredag, tok den amerikanske presidenten turen innom Warszawa.

Trump og den polske presidenten Andrzej Duda holdt pressekonferanse om deres første møte. Flere avtaler, blant annet bilaterale avtaler mellom landene og NATO, var samtaleemne.

Stikk til NATO-landene

- Vi er takknemlige for at Polen er en av få NATO-land som møter de finansielle kravene. Jeg har vært streng mot landene som ikke gjør det. Jeg kritiserer de, men de kritiserer også meg, sa president Trump på pressekonferansen.

Trump sa videre at Polen har vært et land som har stilt opp med soldater når USA har bedt om det i kampen mot IS. Han sa at den østeuropeiske staten er en god venn og viktig alliert, og da at USA og Polen aldri har vært nærmere.

Under pressekonferansen fikk Trump spørsmål fra pressen om Nord-Korea. Natt til tirsdag avfyrte diktaturstaten i Asia nok en missil - denne gang en langdistansemissil.

Trump fortalte at han ikke ønsket å røpe hvilke planer han har.

- Vi får se hva som skjer. Jeg liker ikke å snakke om hvilke planer vi har. Jeg kommer ikke til å sette en rød linje, så vi får se hva som skjer de neste ukene og månedene. Det er en skam hvordan de oppfører seg. Men noe må gjøres, sa Donald Trump.

- Kan ha påvirket valget

De aller fleste av spørsmålene fra pressen gikk til den amerikanske presidenten.

Trump fikk også spørsmål om Russland var involvert i valget i fjor, og sa verken ja eller nei på spørsmål om landet var involvert. Presidenten spurte heller retorisk om hvorfor Barack Obama ikke visste noe.

- Russland kan ha påvirket valget, men det kunne like gjerne vært et annet land, sa Trump.

Det er satt opp barrierer i den polske hovedstaden og politiet er i økt beredskap i påvente av besøket. Trump skal møte den polske presidenten Andrzej Duda, som i likhet med Trump er kjent for sin populistiske retorikk.

Donald Trump skal senere i dag tale om sin «Europa-visjon» på toget i Warszawa.

Dagbladet følger talen.