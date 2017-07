Trump til Brigitte Macron: – Du er i så god form. Vakker

(Dagbladet): USAs president Donald Trump (71) er i Paris for å møte Frankrikes nye president, Emmanuel Macron (39) og feire den franske nasjonaldagen.

Trump ankom Paris i dag og har allerede møtt Macron og hans kone Brigitte Macron (64).

Under møte benyttet Trump anledningen til å berømme Brigitte Macron:

– Du er i så god form. Vakker...

Det skiver Washington Post.

Hendelsen skjedde etter at det amerikanske presidentparet hadde fått en omvisning i området Les Invalides, der de blant annet besøkte Napoleons grav.

Trump ble mottatt med fulle æresbevisninger da han torsdag kom på statsbesøk til Paris og ble vist rundt i Invalides-domen der Napoleon ligger begravet, og i de overdådige forgylte salene i Elysees-palasset, skriver NTB.

Aldersforskjell

Emmanuel og Brigitte Macron har fått mye oppmerksomhet for deres aldersforskjell på 25 år. Det er akkurat like stor aldersforskjell mellom Donald og Melania Trump (47).

Macrons møttes for første gang da Macron var 15 år gammel. Birgitte var på daværende tidspunkt 39 år og dramalæreren hans.

Uenige om Paris-avtalen

I morgen feires den franske nasjonaldagen og i løpet av dagen skal Trump besøke Napoleons grav og spise middag i Eiffeltårnet. Fra en tribune vil han se amerikanske soldater marsjere i paraden på Champs-Élysées.

Macron og Trump er svært forskjellige politikere, og de er uenige om viktige saker som klimatiltak, innvandring, globalisering og internasjonal handel.

Macron ble omtalt som "anti-Trump" i den franske valgkampen, og etter dagens møte uttrykte de to presidentene enighet om Syria og uenighet om Paris-avtalen.

På en pressekonferanse torsdag kveld sa Macron at han og Trump var enige om å arbeide for et "etterkrigskart" for Syria når krigen er over, og at de stort sett ser likt på spørsmålet om sikkerhet og stabilitet i Midtøsten.

Macron erkjente samtidig at det er klar uenighet mellom de to om Paris-avtalen om klimaendringer, som Trump har trukket USA ut av.

- Paris er ikke lenger Paris

Tidligere i år hevdet Trump at "Paris er ikke lenger Paris", og han antydet at byen er blitt ødelagt av islamistiske terrorangrep.

Når Trump snakker om Paris nevner har ofte sin gode venn Jim. Men om Jim overhode eksiterer, er usikkert.

Trump har aldri nevnt etternavnet, og Det hvite hus har ikke svart på nyhetsbyrået APs spørsmål om Jim blir med Trump på turen til Paris eller ikke.

Trump bruker Jim som en advarsel. For Jim elsker Paris, men han har sluttet å reise dit. Advarselen Trump fremmer gjennom Jim er at selv en by som Paris kan bli ødelagt dersom lederne ikke setter hardt mot hardt mot terrorisme.