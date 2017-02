Trump til Kongressen: - Vi skal utslette IS fra denne planeten

(Dagbladet): I natt holdt Donald Trump sin første tale til Kongressen som USAs president, der han tok podiet til høflig applaus og noen spredte jubelrop rundt i forsamlingen.

- Fordømmer hat og ondskap

Det første Trump gjorde var å gå ut mot

- I kveld markerer vi slutten på «black history month» og vi har blitt minnet på veien vi har gått og veien som fremdeles må gås, sa Trump.

Han nevnte så den siste ukes trusler mot jøder og vandaliseringen av jødiske gravplasser og nevnte også skytingen i Kansas i forrige uke, der en amerikansk mann drepte en og såret en indisk mann.

- Dette minner oss om at selv om vi er en nasjon som er delt når det gjelder politikk, så er vi et land som står samlet når vi fordømmer hat og ondskap i alle sine former.

Så gikk Trump rett over på å snakke om de tingene han har fått til i løpet av sin drøye måned som president, og de tingene han vil gjøre.

Han var blant annet krystallklar da han snakket om IS.

- Vi skal utslette denne onde fienden fra planeten, sa Trump og sa at han ville samarbeide med USAs allierte i muslimske land.

Økonomisk reform

Under valgkampen lovet Trump skatteletter, et valgløfte han har tenkt å innfri, skal vi tro talen.

- Mitt økonomiske team utvikler en historisk skattereform som vil redusere skatteprosenten for våre selskaper, sånn at de kan konkurrere og blomstre over alt og med hvem som helst. Samtidig vil vi gi store skattelettelser til middelklassen, sa Trump.

Tonen i nattens tale var en noe annen en den han hadde under innsettelsestalen, som blant annet ble omtalt som en «tidsvis mørk, nesten aggressiv tone».

Tonen i talen var uansett ikke det de fleste var spent på. Mange ventet på at Trump ville konkretisere sine planer for sin presidentperiode.

Størst spenning knyttet det seg nok til innvandringspolitikken og økonomiske reformer.

Trump sa at han har troen på en positiv immigrasjonsreform.

- Dersom ønsker det beste for amerikanske statsborgere så tror jeg at Republikanere og Demokrater kan jobbe sammen for å oppnå et resultat vi ikke har lyktes i på flere tiår, sa Trump.

Gjennom hele valgkampen har Donald Trump vært krystallklar på at han ønsker å bygge en grensemur mot Mexico. Og den ble også et tema under nattens tale.

For å unngå et «lovløst kaos», sa Trump, må man gjeninnføre loven ved grensene.

- Derfor vil vi snart starte konstruksjonen av en storstilt mur langs grensen i sør. Arbeidet vil starte foran skjema, sa Trump.

Obamacare har vært et yndet hatobjekt for Trump og republikanerne. Under nattens tale var han klar på at han vil fjerne Obamas helsereform, men var ikke helt konkret på nøyaktig hva erstatningen vil være, utover at han listet opp fem prinsipper Kongressen måtte rette seg etter.

- At alle amerikanere skulle kjøpe statsgodkjent helseforsikring var aldri den rette løsningen for Amerika. Måten å gjøre helseforsikring tilgjengelig for alle på er å redusere kostanadene, og det er det vi vil gjøre, sa Trump.

Saken oppdateres