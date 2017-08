Trump truer med «ild og vrede». Truman truet i 1945 med å slippe atombombe over Hiroshima. Nå sammenliknes de to utspillene

(Dagbladet): Spenningen mellom Nord-Korea og USA har eskalert de siste dagene.

- Impulskontrollen er nesten fraværende. Det er det man er redd for, tross posisjonen hans. Det kan være ganske skummelt for verdensfreden, sier historiker og USA-kjenner Ole Moen om president Trump, til Dagbladet.

The New York Times trekker i dag linjer mellom Donald Trumps retorikk og den tidligere amerikanske presidenten Harry S. Trumans.

Truman annonserte i 1945 at USA ville slippe en atombombe over Hiroshima, og oppfordret japanerne til å overgi seg. Om ikke, sa han at de kunne vente seg «regn av ødeleggelse fra luften, slik det aldri har blitt sett før».

Det hele kuliminerte med de to atombombene som ble sluppet over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki, henholdsvis 6. og 9. august 1945. Det anslås at minst 120 000 mennesker mistet livet av direkte dødelig stråling. Etterskadene skal ha drept minst like mange.

I går sa Trump følgende om Nord-Korea, som hevder å ha utviklet kjernefysiske stridshoder som kan monteres på rakettene deres:

«De vil bli møtt med en ild og en vrede som verden aldri har sett før».

- Vanligvis mer moderat språk

Tirsdag ble det kjent at Nord-Korea kan ha utviklet kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets eksisterende raketter. I sin årlige rapport som ble lagt fram tirsdag, konkluderer det japanske forsvarsdepartementet med at det samme kan være tilfelle. Det fikk USAs president Donald Trump til å reagere.

Etter Trumps reaksjon, som nå sammenliknes med Trumans, slo Nord-Korea tilbake med å true med missilangrep mot det amerikanske territoriet, stillehavsøya Guam.

Det er uvisst hvorvidt Tump mente å trekke den historiske parallellen tilbake til 1945. Det hvite hus skal ikke ha svart The New York Times på deres spørsmål om hvor mye planlegging som ble lagt ned i uttalelsen hans tirsdag. Eller hva som lå bak denne måten å ordlegge seg på.

- Det er vanskelig å komme på en president som har brukt et mer ekstremt språk under en krise som dette før, sier historiker Michael Beschloss til avisa.

- Presidenter prøver vanligvis å bruke et språk som er mer moderat enn hva de føler privat, fordi de alltid har vært bekymret for om språkbruken skulle føre til en krise, sier han videre.

- Tid for å være varsom

Truman er ikke den eneste tidligere amerikanske presidenten det blir trukket linjer til av de amerikanske ekspertene. Også Bush sin retorikk i 2003 om irakiske styrker som angrep amerikanske tropper i Irak, blir vist til.

- Det er noen som føler at tilstanden er slik at de kan angripe oss her. Svaret mitt er «bring em on», sa han den gang, ifølge The New York Times.

USA-kjenner Moen sier at det har blitt brukt et truende språk blant presidenter tidligere, blant annet av Ronald Reagan, men at dette har vært annerledes.

- Det har vært på et sivilisert, vanlig og akseptabelt nivå. Det er ikke samsvar mellom Trumps retorikk og virkeligheten. Når Nord-Korea begynner å true med å bombe Guam, er det tid for å være varsom i språkbruken, sier USA-kjenner Moen.

Han sier videre at trusselen fra Nord-Korea har blitt mer konkret enn tidligere, som betyr at man også bør trø mer varsomt. Ifølge eksperten har ikke Trump innsikt og kunnskaper på dette området.

- Han har tydeligvis ikke vurderingsevne når det kommer til konsekvensene av sine handlinger. Også i omgang med andre mennesker virker det som han ikke har antenner. Han har tunnelsyn, og det han ser i enden er Trump, sier Moen.

- På linje med Nord-Korea

USA-kjenner Moen mener det som er forskjell på Trump og tidligere presidenter, er ikke minst språkbruk og væremåte.

- Det kan være direkte eller klare konkrete trusler, men det har tidligere blitt holdt innenfor akseptable rammer om hva som er skikk og bruk i internasjonalt diplomati. Trump bruker gatespråket uhemmet. Det gjør at det er vanskelig å sammenlikne ham med andre presidenter, forteller han.

Moen sier videre at dette er første gang Nord-Korea har blitt møtt med samme type språkbruk som de praktiserer selv.

- Ser man på språkbruken er han på linje med dem. Det har aldri tidligere vært sammenlikningsgrunnlag. Flere psykiatere har sagt at Trump egentlig står på 11-årsstadiet i utvikling, både språklig og måten han reagerer på. Det er på «kjeft i skolegården»-nivået han har beveget seg til, sier han, og legger til:

- Nord-Korea vet at språkbruken de selv bruker, er hyper og ikke realistisk. Men de er ikke vant til at motparten har svart med samme mynt. Om de tar ham på alvor, er det farlig.

Men så lenge det bare er snakk om en ordkrig om hvem som har verst språkbruk mellom de to partene, tror han det ikke er farlig.

- Men det er farlig at det kan skape en spiral i spenningsnivået, sier Moen.

Økende frykt

Borgermesteren i Nagasaki i Japan, Tomihisa Taue, sa onsdag at frykten for et nytt atomangrep stiger. Det sa han under 72-årsmarkeringen av atomangrepet i byen i 1945, ifølge nyhetsbyrået AP.

Tomihisa Taue oppfordret videre atomvåpen-stater til å unngå å bruke slike våpen, og kritiserte videre Japanske myndigheter for ikke å ta del i den globale kampen for et atomvåpenforbud.