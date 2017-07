Trump var borte store deler av klimasamtalen. Likevel kom han med klimabudskap til G20

USAs president Donald Trump var borte fra plassen sin under store deler av diskusjonen om klima og energi under G20-toppmøtet i Hamburg fredag ettermiddag.

Grunnen var at han i stedet prioriterte et bilateralt møte med Russlands president Vladimir Putin – det første mellom de to presidentene.

Men Trump rakk akkurat å holde et innlegg før han gikk. Der kom han med et budskap som av diplomater beskrives som mer forsonlig enn hva man kanskje kunne vente.

Vil fremme ren energi

Trump sto fast på beslutningen som han tok i begynnelsen av juni om å trekke USA ut av Parisavtalen.

Men Trump sa også at han er for ren energi, og at han ønsker å bekjempe forurensning, opplyser en kilde med kjennskap til diskusjonene på toppmøtet. Trumps budskap skal ha vært at han ønsker å videreutvikle alle energikilder.

Han skal også ha understreket sterkt at han ikke kan godta en klima- og miljøpolitikk som hindrer økonomisk vekst og fører til tap av arbeidsplasser.

Da presidenten kunngjorde at han ville trekke USA ut av Parisavtalen, begrunnet han det med at avtalen kan koste USA millioner av arbeidsplasser, samtidig som avtalen stiller altfor få krav til land som Kina.

Forhandler om sluttdokument

Det er Tysklands statsminister Angela Merkel som er vert for toppmøtet.

Da hun møtte pressen for å oppsummere første dag, bemerket hun at det ville bli «veldig interessant» å se formuleringene om klima og Parisavtalen i slutterklæringen.

Diplomater fra deltakerlandene har de siste dagene forhandlet intenst om dette dokumentet. En ny runde med forhandlinger ble sparket i gang fredag kveld, mens stats- og regjeringssjefene dro videre til Elbphilharmonie for konsert og middag.

Løsningen ventes å bli en tekst som bemerker at USA er på vei ut av Parisavtalen, men som samtidig løfter fram hva USA arbeider for innen miljø og energi.

Solberg fikk siste ord

G20 er i utgangspunktet en lukket stormaktsklubb som består av EU og 19 av verdens ledende økonomier. Norge er ikke med, men har i år vært invitert inn som gjesteland.

Dermed har statsminister Erna Solberg hatt en plass rundt bordet, og det var nettopp hun som fikk holde siste innlegg før Merkel satte sluttstrek fredag ettermiddag. I innlegget snakket Solberg blant annet om hvor viktig det er å støtte opp om Parisavtalen og FNs bærekraftmål.

Tidligere på dagen måtte hun nøye seg med å lytte.

– Det er ikke alle som får ordet på hver sesjon. Her er det noen som når de får ordet, ikke gir slipp på det, forklarte Solberg da hun møtte norsk presse underveis.

Trump var seg selv lik

I løpet av dagen fikk Solberg hilst på Trump flere ganger, selv om det ikke ble tid til noe eget møte mellom de to.

Hun beskriver en president som også i lukkede rom er slik vi kjenner ham fra TV.

– Han er tydelig. Han er som amerikanere ofte er, litt mindre innpakket enn en del andre land, sier Solberg.

Spesielt i diskusjoner om handelspolitikk på starten av toppmøtet skal Trump ha vært uvanlig hard i klypa. Også dette regnes som et punkt der det kan bli svært vanskelig å nå enighet om en meningsfull slutterklæring fra møtet.

(NTB)