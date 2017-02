(Dagbladet): I går ble det kjent at USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, går av.

President Donald Trump skal ha bedt Flynn trekke seg etter det kom for en dag at Flynn hadde flere samtaler med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak i overgangsperioden før USAs nye president ble innsatt. Flynn skal ha gitt Det hvite hus «ufullstendige opplysninger» om disse samtalene.

Lenge nektet Flynn for å ha diskutert sanksjoner mot Russland som ble innført av daværende president Barack Obama. Også overfor Pence forsikret han at sanksjonene ikke ble nevnt.

Trump visste om løgn

Donald Trumps rådgiver Kellyanne Conway sier situasjonen ble «uholdbar» for Trump.

- At visepresidenten ble villedet, var kjernen her, sier Conway tirsdag til TV-kanalen NBC.

New York Times skriver nå at Donald Trump i lang tid var klar over at hans sikkerhetsrådgiver «ikke fortalte sannheten» om samtalene med den russiske ambassadøren, men at presidenten likevel ikke tok affære.

Det skal ha gått18 dager fra Trump først fikk beskjed om den sviktende sannhetsgehalten i Flynns forklaring om samtalene med Kisljak, ifølge Washington Post. Likevel ble Flynn altså værende i sin stilling fram til tirsdag morgen norsk tid.

Som nasjonal sikkhetsrådgiver hadde Flynn landets høyeste sikkerhetsklarering. Senest mandag hevdet nevnte Conway at Flynn hadde Trumps fulle tillit.

Ifølge ABC News fikk ikke visepresident Pence noen beskjed om at han hadde blitt ført bak lyset før 9. februar, altså omtrent to uker etter Trump selv ble klar over problemet.

CIA-topp krever etterforskning

Sean Spicer, pressetalsmann i Det hvite hus, sier presidenten valgte å «evaluere saken som gjelder Flynn på en daglig basis i noen uker mens han forsøkte å få fram sannheten».

I et tv-intervju med CNN sier CIAs tidligere Russland-sjef, Steve Hall, at Flynn-saken er «toppen av isjellet» for Trump.

- Dette er en fyr med veldig tette bånd til Russland. Og selv om dette er en vanskelig dag for Trump-administrasjonen å takle det politiske støyet så behøver vi en granskning av både Flynns rolle til Russland og Trump-lagets generelle tilknytning til Russland under valgkampen og generelt.

Flynn ble i sin tid fløyet til Moskva på regningen til Russian Times og plassert på samme bord med president Vladimir Putin under besøket. Flynn holdt også en rekke taler under bøsøket og har foreløpig ikke klargjort hvor mye han fikk betalt for jobben, noe Hall sier en etterforskning må få klarhet i.

Også en rekke profilerte demokrater har tatt til orde for granskning av Trump-administrasjonens rolle i Flynn-skandalen.

Skuffet Kreml

Den tidligere CIA-toppen sier videre at tirsdag 14. februar trolig blir husket som «en dårlig dag i Moskva».

- Det er noen ingen tvil om at Flynn var positiv til Russland, og jeg tror Kreml håpet de nå hadde noen på innsiden av Trump-administrasjonen som de kunne ha godt - om ikke helt spesielt - forhold til. Nå må russerne forholde seg til noen andre, og jeg tror de hadde sett fram til å forholde seg til en kjent figur, sier Hall om Michael Flynn.

Hall fortsetter med å understreke at dette er «meget alvorlige saker» som må tas på alvor, og ikke forsvinne fra den politiske agendaen etterhvert som mediene mister interesse.

- Jeg har beklaget

I et oppsigelsesbrev tirsdag bekreftet Flynn at han hadde latt være å fortelle visse deler av sannheter om sin prat med ambassadør Kisljak.

- Jeg har beklaget overfor presidenten og visepresidenten og de har akseptert min unnskyldning, forteller Flynn i oppsigelsesbrevet.

Hvis det stemmer at Flynn møtte Russlands USA-ambassadør for samtaler før Trump inntok det Ovale kontor, vil det trolig være i strid med lover som forbyr amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land.

Allerede tirsdag ble det klart at det amerikanske justisdepartementet for flere uker siden advarte Det hvite hus om at Flynn kan ha misledet Trump-administrasjonen om sine samtaler med russerne. Videre ble det hevdet at dette igjen kunne gjøre Flynn sårbar for utpressing fra russiske myndigheter.