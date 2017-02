Mannen som Donald Trump har utpekt til arbeidsminister, Andrew Puzder, trekker sitt kandidatur etter republikansk motstand i Senatet.

I en uttalelse sier Puzder at han er beæret over at Trump ønsket ham til å "lede arbeidsdepartementet og få USAs arbeidere og bedrifter tilbake på spor av bærekraftig velstand".

Han avslutter med å si at han støtter presidenten og hans administrasjon.

Tidligere onsdag meldte flere medier at det var ventet at Puzder kom til å trekke sitt kandidatur. Bakgrunnen var at han har fått sterk motbør også blant republikanere i Senatet, som er nødt til å godkjenne presidentens valg.

Puzder, som er direktør i hurtigmatkjeden CKE Restaurants, skulle etter planen møte i en svært forsinket høring i Senatet torsdag.

AP meldte at minst seks republikanske senatorer hadde bedt Det hvite hus om ikke å gjennomføre Puzders høring torsdag. Det er fordi de ikke så for seg at de kunne godkjenne ham, opplyser en ikke navngitt republikansk senator.

Politico meldte tidligere onsdag også at en rekke fremtredende senatorer har rådet Det hvite hus til å skrote nominasjonen av Puzder.

Flere republikanere var blant bekymret over at Puzder skal ha unnlatt å betale skatt i fem år for en tidligere hushjelp som ikke hadde arbeidstillatelse i USA.

Fastfood-direktøren har også tidligere fått kritikk for sine uttalelser om kvinner og folk som jobber i restaurantene hans.

