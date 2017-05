Trumps helsereform-smell er en av presidentens største prestisjenederlag. Nå kan han få en massiv seier

(Dagbladet): I valgkampen lovet Donald Trump at det skulle skje allerede den første dagen med ham som sjef, som president møtte han veggen i forsøket på å fjerne helsereformen til forrige president Barack Obama.

På presidentens 64. dag i Det hvite hus, falt helsereformen som skulle erstatte den mye omtale Obamacare.

Men det var bare første runde. Etter at Trumps forsøk på å oppheve og erstatte det som på folkemunne er kjent som Obamacare, strandet i Kongressen i mars, er Trump og republikanerne klare for å gi det et nytt forsøk.

Torsdag stemmer Kongressen over et forslag som innebærer at store deler av Obamas helsereform fra 2010 vil bli opphevet.

Da det ble åpenbart at Trump ikke ville lykkes med å få gjennomslag for reformen i første runde, sa presidenten blant annet at «ingen ante at helse og omsorg var så komplisert». I realiteten hadde han blitt advart gjennom hele valgkampen om at det ville bli vanskelig å fjerne eller endre en helsereform som var klubbet inn etter å ha gått hele veien gjennom det politiske systemet og lovverket.

- Skandale

I amerikansk presse ble det hele omtalt som en skandale både for president Donald Trump og for ledelsen i Det republikanske partiet. Mange av republikanerne har gått til valg på å skrote Obamas helsereform. Det samme gjorde Trump, som i sin halvannet år lange kampanje hele tida lovet å bli kvitt den.



Slik ble det altså ikke, da republikanerne så seg nødt til å trekke reformforslaget før avstemning i Representantenes hus, ettersom de ikke ville få flertall.

- Det er det største brutte løftet i politisk historie. Brutte løfter er like gammelt som politikken selv, skrev sjefredaktør i det politiske magasinet Washington Examiner, Philip Klein.



- Har flertall

Pressen spurte republikanske Kevin McCarthy onsdag kveld om det er sikret tilstrekkelig stemmer til å droppe Obamacare, hvorpå han svarte «ja», kort og greit. De siste dagene har det pågått en intens innsats for å samle stemmer for forslaget, skriver NTB.

Å erstatte og oppheve Obamacare - som er svært utskjelt i USA - var et av de største valgkampløftene til Donald Trump. At han ikke klarte å få til en helsereform slik han lovte, blir derfor ansett som et prestisjenederlag.

Dersom forslaget skulle gå gjennom torsdag vil det dukke opp på motsatt ende av skalaen, der det vil slå ut som en massiv seier for president Donald Trump og leder for Representantenes hus, Paul Ryan.

Kan droppe priskrav

Den siste versjonen av forslaget åpner for at delstater kan droppe dagens krav om at forsikringer skal koste det samme for alle, enten de er sunne og friske eller alvorlig syke. Moderate republikanere har tidligere motsatt seg dette, men siden forslaget nå skal opp til avstemning torsdag, tyder det på at flere av disse likevel vil stemme for, skriver NTB.

Da president Trump kommenterte sine første hundre dager som president i slutten av april, gjentok han sitt løfte om å avskaffe Obamas helsereform.

- Mitt styre leverer hver dag. Vi holder løfte etter løfte, og folket er glad for det de ser.

