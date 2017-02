Trumps innreiseforbud gikk på et sviende nederlag. Slik kan han få viljen sin likevel

(Dagbladet): Donald Trump gikk på en smell med en av sine første store handlinger som USAs president, da innreiseforbudet han har innført for sju land ble stanset av amerikansk rettssystem.

Nå vil Trump-administrasjonen vurdere tre ulike rettspor for å se om de kan få gjeninnført innreiseforbudet.

Det opplyste Trump-rådgiver Stephen Miller søndag, ifølge Washington Post.

Det første alternativet er en såkalt «en banc»-høring, hvor de får ankedomstolen til å vurdere saken på nytt med hele 11 dommere i stedet for tre.

Komplisert prosess

Det er imidlertid en litt komplisert prosess, da et flertall av dommerne i ankedomstolen må godkjenne en slik ny runde.

Et annet alternativ er derfor å kjøre hele saken gjennom rettsystemet på et lavere nivå - og ikke bare få en rettslig vurdering av spørsmålet om en midlertidig opphevelse av innreiseforbudet.

Det betyr at Trump-administrasjonen bare lar det gå at ordren er blitt midlertidig stanset, og heller satser alt på at de vinner hovedsaken som skal gå i distriktsdomstolen i Washington Seattle.

Det tredje alternativet er å anke ankedomstolens kjennelse til Høyesterett.

Sofie A. E. Høgestøl, stipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, har tatt mastergrad i amerikansk juss, med amerikansk grunnlovsrett som spesialtema.

- Tror de vil reevaluere

Hun tror ikke det er sannsynlig at Trump anker til Høyesterett.

I fjor døde nemlig Antonin Scala - en av de ni høyestrettsdommerne i USA, og han er foreløpig ikke erstattet. Det betyr at høyesterett i USA består av åtte dommere i dag.

I flere grunnlovsspørsmål - deriblant en presidentordre eks-president Barack Obama fremmet i fjor - har retten splittet seg på midten, med fire stemmer mot fire.

- Jeg tror de nå vil reevaluere hele saken, for hvis det blir en fire-fire-avgjørelse er det ankedomstolens kjennelse som blir rettskraftig. Det vil ikke Trump, og jeg tror de nå ser at de har en litt vanskelig juridisk sak. En av de liberale dommerne må i så fall stemme mot sine egne og med de konservative, og det er det liten sjanse for, sier Høgestøl til Dagbladet.

Det opplagte alternativet til kompliserte og langdryge rettsprossesser er derfor å bare skrive ut en ny presidentordre, slik Trump har sagt at han vurderer.

En ny ordre vil i så fall skille seg «veldig lite» fra den første, og kan komme allerede mandag eller tirsdag.

Ifølge The Guardian, opplyste Trump-rådgiver Stephen Miller søndag at en eventuell ny ordre vil være smalere innrettet enn den forrige, etter signaler om at den da kan bli mindre juridisk problematisk.



Kan gå på ny smell

Høgestøl mener det overordnede problemet med innreiseforbudet til Trump er at det er hastverksarbeid, som ikke er sendt på høring.

Hvis en ny ordre kommer allerede mandag eller tirsdag, slik Trump har åpnet for, frykter hun at USA-presidenten kan gå på samme smell en gang til.

- Dersom man skal utfordre en ny ordre, er det veldig viktig at man denne gangen går gjennom de prosessene en slik ordre skal gå gjennom, både når det gjelder gjennomgang av det juridiske, og at embetsverket er involvert. Kommer de med den allerede mandag, har de antagelig ikke gjort det, men det kan hende advokatene i Justisdepartementet har brukt de siste to ukene godt, slik at de nå har klart å skjære bort det som er på kant med grunnloven, sier Høgestøl til Dagbladet.

Hun mener det er særlig tre problemer med innreiseforbudet slik det er i dag, hvorav noen av momentene også påpekes i gjennomgangen som kom fra ankedomstolen torsdag.

Tre hovedproblemer

- For det er første er den for bred, for den skiller ikke mellom forskjellige grupper mennesker. En enkeltturist som skal reise til Disneyland og en person med permanent oppholdstillatelse likestilles i ordren, og det er to ganske forskjellige juridiske posisjoner, sier hun.

- Det andre problemet er at den er vanskelig å tolke, fordi den inneholder så mye forskjellig. Det gjør den ganske sausete og vanskelig å forstå både for professorer på fagfeltet og for embetsverket, sier hun.

Sist, men ikke minst, er det også ting ved ordren som kan forstås som diskriminerende - og dermed i strid med grunnloven i USA.

Ordren gjelder syv spesifikke land som Trump mener utgjør en fare for terror.

Syv land

På lista står Jemen, Libya, Syria, Irak, Iran, Somalia og Sudan, som alle er land hvor majoriteten av befolkningen er muslimer.

- Man kan få inntrykk av at ordren har en diskriminerende hensikt fordi det går ut over syv land som i hovedsak er muslimske samtidig som det understrekes av religiøse minoritetsgrupper, trolig da kristne, skal tas hensyn til. Det ser heller ikke så veldig fint ut når Trump brukte store deler av sin kampanje om å snakke om en «muslim ban», sier Høgestøl.

Hun mener Trump kunne gjort det mye enklere for seg selv dersom ordren ikke hadde tilbakevirkende kraft, men kun gjaldt frysing av utsteding av visum. Da hadde Trump unngått flere av søksmålene som nå har kommet mot amerikanske myndigheter, sier Høgestøl.

- Får man bort en del av disse tingene, kan det hende at det går gjennom rettssystemet, sier hun.