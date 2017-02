Trumps «mesterhjerne» tok bladet fra munn i sjelden opptreden: - Det var ekstremt avslørende

(Dagbladet): Steve Bannon er den tidligere bankmannen og redaktøren i det ytterliggående konservative nettstedet Breitbart som er blitt Donald Trumps nærmeste rådgiver.

63-åringen har en svært sentral rolle i Det hvite hus, men har samtidig hatt en tilbaketrukket rolle i offentligheten etter at han ble ansatt i Trumps presidentkampanje. Han snakker nesten aldri med journalister og er blitt portrettert som en slags manipulerende mørkets fyrste.

Seint i går kveld gjorde han imidlertid en opptreden på den prestisjetunge konservative konferansen CPAC sammen med Trumps stabssjef Rience Priebus.

- Hver dag vil bli en kamp

Det skjer etter en måned med spekulasjoner om at forholdet mellom Trumps to nærmeste menn er på bristepunktet, og med rapporter om fullstendig kaos i Trumps nærmeste krets.

De to ville imidlertid vise at det ikke er slik i det hele tatt da de stilte til intervjuseanse sammen, der de blant annet ble spurt om hva de liker ved hverandre.

Men når Steve Bannon først hadde trådt ut av skyggen, var det viktigere å høre hva han ser på som Trumps viktige oppgaver i tida framover.

Bannon gjorde det klart at Trump vil kjempe for sin agenda, blant annet økonomisk nasjonalisme. Han spådde også at de konserneide «globalistmediene» vil motarbeide presidenten ved hver eneste anledning.

- Han kommer til å fortsette å presse fram sin agenda. Og mens den økonomiske situasjonen og arbeidsmarkedet blir bedre, kommer de til å fortsette sin kamp. Hvis dere tror de kommer til å gi landet deres tilbake uten kamp, tar du dessverre feil. Hver dag vil bli en kamp, sier Bannon med henvisning til pressen.

- President Trump følger opp løftene han ga det amerikanske folk, og mainstream-mediene må forstå dette - alle disse løftene kommer til å bli innfridd, sier rådgiveren.

- En ny politisk orden

Han kalte flere ganger mediene «opposisjonspartiet», en retorikk som er å kjenne igjen hos Trump. Presidenten har blant annet kalt mediene «folkets fiende» og kaster om seg med begrepet «falske nyheter». Mange har spekulert i at denne strategien stammer fra nettopp Bannon, som var toppleder i den ytterliggående nettavisa Breitbart.

På kvelden talte visepresident Mike Pence, mens sjefen sjøl, Donald Trump, vil gjøre en opptreden fredag kveld.

Bannon var på sin side opptatt av at de ville bringe sammen konservative med tro på økonomisk nasjonalisme. Bannon er en meget prominent nasjonalist, og var på konferansen også opptatt av å fremme standpunkter om deregulering og et mindre statsapparat.

Ifølge Trumps nærmeste rådgiver, er presidenten selv manisk opptatt av å gjennomføre sin agenda.

- Jeg har sagt tidligere at det er en ny politisk orden som blir til av denne administrasjonen. Den tar fortsatt form, sier han.

- Ekstremt avslørende

Fox News-kommentator Charles Krauthammer mener Bannons opptreden i det minste viste én ting.

- Fra Bannon, som vi ikke har hørt fra siden innsettelsen .... Det var ekstremt avslørende. Dette er hjernen bak operasjonen, sa Krauthammer.

- Han tenker strategisk og la fram hva han tenker. Jeg synes det var det mest interessante. Han ga en versjon av Trumpisme som du ikke kunne fått av Rience (Priebus) eller Trump, sier Krauthammer på Tucker Carlson show.

- Åpnet et vindu mot mørket

Spaltist i den liberale avisa The Guardian, Richar Wolffe, er mindre imponert.

- Bannon åpnet et vindu mot mørket som nå befinner seg i Det hvite hus. Han sa Trump var manisk fokusert på å vinne fram med sin agenda. For fascistspirer verden over er dette uten tvil være veldig betryggende.

Han legger vekt på at satireprogrammet Saturday Night Live (SNL) har karikert Bannon som den skumle mannen i kulissene bak Trump, som orkestrerer død og ødeleggelse.

- Nå har i det minste SNL-satirikerne nytt materiale å leke seg med. Den eneste utfordringen er at det som ligger under er like mørkt som overflaten. Når du tar av Bannons dødsmaske, ser du bare en likbleik sjel som hater solskinn, skriver Wolffe.