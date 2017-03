Trumps Midtøsten-utsending overrasker alle

"The feeling I got is that Netanyahu is starting to miss Obama", a senior Israeli cabinet minister told mehttps://t.co/0PwNlo9TEx — Barak Ravid (@BarakRavid) March 17, 2017

(Dagbladet): Det første Barack Obama gjorde da han ble president, var å ta telefoner til israelske og palestinske ledere. Håpet var å skape fred, noe Obama-administrasjonen mislyktes med.

At den sleivete og frittalende nye president Donald Trump skulle klare seg noe bedre i kruttønna, har få trodd. Men nå synes Trumps Midtøsten-utsending Jason Greenblatt å imponere, ifølge Barak Ravid, journalist og kommentator i den israelske venstreavisa Ha'aretz.

«Greenblatt dro uanstrengt fra en palestinsk flyktningleir til å møte settlerledere. Han ga et positivt inntrykk overfor alle, og hadde med seg en klar beskjed: At Trump vil jobbe hardt for fred, og at Israel bør gjøre det også», skriver Ravid.

- Energizer-kanin

Met w/ youth leaders in the Jalazone refugee camp near Ramallah to understand their daily experiences pic.twitter.com/VBJcyzjbbz — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) March 15, 2017

Den israelske journalisten og mange med ham har fulgt Jason Greenblatt sin Twitter-konto under hans Midtøsten-besøk:

«Det beste showet denne uka. Alle som fulgte tvitringen hans ville ikke trodd at han var USAs utsending til fredsprosessen, men at han var Energizer-kaninen», skriver Ravid videre.

Important meeting with #COGAT Major General Poli Mordechai, discussed Israeli security challenges and ways to boost Palestinian economy. pic.twitter.com/exURhXG7oc — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) March 15, 2017

Han forteller videre at Greenblatt var høyt og lavt, uten stans, de fire dagene som besøket varte: Jerusalem, Ramallah, Jeriko, Betlehem, Amman i Jordan - og så tilbake til Jerusalem. Og etter hvert møte, tvitret og oppdaterte Midtøsten-utsendingen.

Greenblatt har bakgrunn som eiendomsadvokat og har jobbet for Trump-familien de siste 20 åra. Han har representert Trump-familien juridisk og forretningsmessig i flere eiendomssaker de siste åra, ifølge DC finance.

Uten erfaring

Trumps valg av Greenblatt har blitt kritisert fordi Midtøsten-utsendingen mangler diplomatisk erfaring: Han nærmest fikk jobben av ren flaks, skal The New York Times ha skrevet.

Visited Yeshivat HaKotel tonight in the Old City, with a view of the heart of ancient Jerusalem pic.twitter.com/B7D8iPuSlW — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) March 15, 2017

«Men Greenblatt beviste at han, til tross for manglende erfaring, er velsignet med gode instinkter, alvor, fornuft og en god del med personlig sjarme og intelligens», skriver Ravid, og viser til at alle på den israelske siden som møtte ham, lot seg imponere.

- Greenblatt er en seriøs og ærlig utsending, tvitret Tzipi Livni (tidligere fredsmegler) etter å ha møtt ham.

Fra Gaza til bosettere

Then walked 5 minutes to the home of a new Palestinian friend and saw the same sacred site, from a different angle pic.twitter.com/0KwbY264kM — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) March 15, 2017

Denne Midtøsten-turen ble gjennomført for å «se og lære». Greenblatt møtte både Israels statminister Benjamin Netanyahu og palestinernes president Mahmoud Abbas.

Men det som imponerte, var at amerikaneren brukte tid på å møte alt fra palestinske flyktninger og studenter til israelske bosettere, som ulovlig på palestinsk land. Han møtte også representanter for jødiske, kristne og muslimske grupper, samt innbyggere fra den isolerte Gaza-stripen, ifølge Ha'aretz.

Han gikk tur i gamlebyen i Jerusalem, og besøkte jødiske helligdommer. Fem minutter seinere dukket han opp hos en palestinsk innbygger i Jerusalem.

Fakta Jason Greenblatt Gift, seks barn.

Amerikansk advokat.

Sønn av ungarsk jøde, vokste opp i Queens, New York.

Jobbet som advokat i eiendomsbransjen i New York. Kritisert for manglende diplomatisk erfaring.

Har laget egen blogg om familie og oppdragelse. Skrevet tre reisebøker, inkludert en om en familiereise til Israel.

Har jobbet for Trump siden 1997.

Greenblatt ønsker en tostatsløsning, med ett Israel og ett Palestina.

«Fred og sameksistens er ikke bare mulig i denne ekstraordinære byen, de eksisterer allerede - og har gjort det i århundrer», tvitret han.

Alarm, alarm

Men ikke alle er nok like fornøyd med Trump-utsendingen. De mest ihuga bosettings-lobbyene bør høre alarmen gå, ifølge Ravid. Da Trump ble innsatt som president, håpet mange på den ytre israelske høyresida at de kunne bygge så mange bosettinger på palestinske land som de ønsket, at palestinerne aldri ville få noen stat, og at USA skulle flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Men så ser ikke ut til å skje. I stedet har Trump-administrasjonen allerede gitt tegn om at de må begrense bosettingsutbyggingen.

- Det er nå enormt press fra amerikanerne på Netanyahu når det gjelder bosettingene (..) Netanyahu er presset inn i et hjørne og han vet ikke hvordan han skal komme seg ut... Han har ikke noe å komme med til Trump, og jeg har en følelse av at han har begynt å savne Obama, sier en kilde til Ravid.