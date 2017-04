Trumps nærmeste rådgivere har 103 milliarder på bok

(Dagbladet): Først forlot president Donald Trump, for en gangs skyld taus, sin egen pressekonferanse før noen rakk å stille et spørsmål.

Seinere på fredagen offentliggjorde Det hvite hus formuer og inntekter til presidentens 180 nærmeste rådgivere og undersjefer, også uten et ords kommentar fra presidenten verken muntlig eller på Twitter.

Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg er presidentstaben den mest velstående som noen gang.

Trumps 180 utvalgte - og gjenværende - har en formue på 12 milliarder dollar - om lag 102 milliarder norske kroner.

Datteren Ivanka Trump og svigersønnen Jared Kushner, som er i den aller innerste sirkelen i Det hvite hus, er aleine gode for 740 millioner dollar - 6,3 milliarder kroner.

- Tør ikke velge annet hotell

Det meste er knyttet opp til fars, svigerfars og presidenten eiendoms- og forretningsvirksomhet, og ifølge New York Times konkluderer Det hvite hus med at forvaltning av disse eierpostene ikke er i strid med de etiske retningslinjene for presidentens kvinner og menn.

Ifølge avisa er etiske eksperter utenfor Det hvite hus kritiske til at Ivanka Trump har fått klarsignal til fortsatt å eie og forvalte sin aksjeandel i Trump International Hotel, som ligger rett ned i gata for Det hvite hus.

Utenforstående eksperter mener ifølge New York Times at det vil føre til at prominente gjester ikke tør velge et annet hotell.

President Donald Trump hadde invitert et utvalg av pressefolk tidligere på fredagen til å overvære en helt rutinemessig signering i det ovale rom i Det hvite hus av to såkalte presidentordre.

- Store, store resultater

Fredag ettermiddag var det to ordre til hans egen administrasjon og etater om å granske alle utenlandske eksportører inn til USA for å sjekke at ingen underpriser varer og tjenester på bekostning av amerikanske arbeidsplasser.

En ren skryteseanse, med andre ord.

Presidenten var åpenbart forberedt på at han isteden kunne få upassende spørsmål om den sparkede sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn og Trump-kampanjens russiske kontakter.

Mike Flynn should ask for immunity in that this is a witch hunt (excuse for big election loss), by media & Dems, of historic proportion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. mars 2017

Trumps overraskende trekk denne gangen var at han ikke skjelte ut media for spørsmål ikke likte.

Han forlot sin egen seanse før han hadde signert sine egne papirer, og forsvant ut av rommet før noen rakk å spørre om Michael Flynn.

Visepresident Mike Pence, som introduserte hele seansen og overbrakte signeringspennen til presidenten, så like overrasket ut som andre i rommet.

- Dere vil raskt se store, store resultater av dette, sa Trump om ordrene han skulle signere før han forsvant mot døra.

Reportere spurte Trump om Flynn da han hastet ut. Presidenten så bare rett fram mot utgangsdøra uten å svare med et ord. Med visepresidenten på slep kastet han bare et blikk bakover da han var ute av rommet.

Ifølge CNN ble to handelsordrene signert bak lukkede dører etter pressekonferansen.

Overraskelse nummer to er at Trump ikke har kommentert seansen på Twitter.

Der har han også vært mer tilknappet enn vanlig om alle spørsmålene som foreløpig henger i lufta om sentrale tidligere og nåværende medarbeideres forhold til russiske kontakter.

Ja til å forklare seg

Ifølge ABC News har både Trumps valgkampleder Paul Manafort og de tidligere rådgiverne Carter Page og hans kollega Roger Stone gitt klarsignel til Senatets etterretningskomite om at de er villige til å forklare seg om sine russiske kontakter i forkant av presidentvalget.

Det har også Trumps svigersønn Jared Kushner, som har avansert til den indre sirkel i Det hvite hus.

Trumps hodepine er utspillet fra sikkerhetsrådgiveren han sparket, Michael Flynn.

Flynn, som fikk en kort karriere i Det hvite hus etter at han ble tatt i «unøyaktigheter» om sine russiske kontakter.

Flynn har sagt at han er villig til å forklare seg for Senatet under forutsetning av at han blir gitt full immunitet, altså garanti for å slippe straff.

Underforstått: han har noe å fortelle som kan skade han selv, presidenten eller kretsen rundt.

Trump: - Han får spørre først

Trump har foreløpig nøyd seg med denne Twitter-meldingen fra fredag:

- Mike Flynn får spørre om immunitet i det som har blitt en heksejakt av historiske proporsjoner (som unnskyldning for det store valgtapet) fra media og demokratene.

Flynn har satt presidenten i en kinkig situasjon ved å spille ballen tilbake til Det hvite hus.

I praksis er det bare den tidligere sikkerhetsrådgiverens overordnede som kan innvilge slik straffeimmunitet, og det var ingen andre enn presidenten selv på det aktuelle tidspunktet.

Verken Trump selv eller staben rundt har sagt noe hvordan de vil forholde seg til en slik «søknad» fra Michael Flynn.