Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver går av

(Dagbladet): USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, går av.

Nyheten bekreftes av Flynn selv i et oppsigelsesbrev gitt til pressen natt til tirsdag norsk tid. I brevet sier Flynn at han har gitt visepresident Mike Pence «ufullstendige opplysninger» og at han derfor trekker seg fra stillingen.

- Utilsiktet orienterte jeg visepresidenten og andre med ufullstendige opplysninger om mine telefonsamtaler med den russiske ambassadøren, skriver Flynn.

Flynn er beskyldt for å ha diskutert sanksjonene mot Russland med den russiske ambassadøren i Washington 29. desember i fjor, samme dag som president Barack Obama innførte dem. Samtalene skal ha funnet sted før Donald Trump utnevnte Flynn til nasjonal sikkerhetsrådgiver.

- Jeg har beklaget overfor presidenten og visepresidenten og de har akseptert min unnskyldning, fortsetter Flynn i oppsigelsesbrevet.

«Full tillit» mandag kveld

Hvis det stemmer at Flynn møtte Russlands USA-ambassadør for samtaler før Trump inntok det Ovale kontor, vil det trolig være i strid med lover som forbyr amerikanske privatpersoner å blande seg inn i USAs forhold til andre land.

Trumps talsmann, Sean Spicer, sa mandag kveld at presidenten nå «evaluerer sitausjonen» rundt Flynn. Det ble da heftig spekulert i om Trump aktet å gi Flynn sparken i løpet av kort tid. Samtidig fortalte Trump-rådgiver Kellyanne Conway til MSNBC at presidenten fortsatt hadde «full tillit» til Flynn.

Det amerikanske justisdepartementet skal for flere uker siden ha advart Det hvite hus om at Flynn kan ha misledet Trump-administrasjonen om sine samtaler med russerne. Videre ble det hevdet at dette igjen kunne gjøre Flynn sårbar for utpressing fra russiske myndigheter.

Korteste i moderne tid

I et TV-intervju har visepresident Mike Pence fastholdt at Flynn ikke diskuterte sanksjonene med den russiske ambassadøren, men senere har Flynn innrømmet at sanksjonene kan ha vært blant temaene.

I moderne tid har ingen rådgivere tilknyttet Det hvite hus sittet kortere i sin stilling enn Flynn, som altså fikk en snau måned i jobben.

Flynn var umiddelbart et kontroversielt valg som nasjonal sikkerhetsrådgiver til Trump, blant annet grunnet sin steile holdning til islam.

- Denne islamismen, den er som en ond kreft som sprer seg i kroppen på 1,7 milliarder på denne planeten, har Flynn blant annet sagt.

Politisk etterspill

Ifølge CNN vil general Joseph Keith Kellogg overta Flynns posisjon som nasjonal sikkerhetsrådgiver på midlertidig basis. Det er fortsatt uklart hvem som overtar jobben på permanent basis. En rekke medier hevder at tidligere CIA-direktør David Patraeus er blant favorittene til jobben.

Samtidig er det ventet at Trumps politiske motstandere vil kreve svar på hvor mye av Flynns potensielt ulovlige Russland-kontakt Trump visste om.

- Jeg er sikker på at Demokratene i Kongressen ikke kommer til å la dette være med dette. De kommer til å kreve å vite når presidenten fikk vite om Flynns samtaler og hva han fikk vite, sier David Axelrod, tidligere Obama-rådgiver til CNN.

Saken oppdateres.