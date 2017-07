Trumps PR-sjef om presidentens stabssjef: - En jævla paranoid schizofren

(Dagbladet): Da Anthony Scaramucci ble ansatt som pressesjef, sluttet talsmann Sean Spicer på dagen.

Avgangen kom etter at Spicer skal å ha ment at nyansettelsen «ville bidra til usikkerheten som finnes i Det hvite hus», ifølge New York Times.

Nå blomstrer voldsom konflikt mellom ham og stabssjef Reince Priebus.

Ifølge The New Yorker omtalte Scaramucci Priebus som psykisk syk, for så å legge til at stabssjefen kommer til å få sparken.

- Han er en jævla paranoid schizofren, sa Scaramucci under en telefonssamtale med en av avisas journalister onsdag natt.

Jakter kilder for lekkasjer

I samtalen skal han også ha hermet etter Priebus, for så å omtale Steve Bannon (presidentens sjefstrateg) som en person «som forsøker å suge seg selv».

Verken Bannon eller Priebus har kommentert Scaramuccis ordbruk.

Priebus har heller ikke uttalt seg angående pressesjefens antydninger om at han skal ha lekket opplysninger til pressen. Scaramucci har nylig startet en omfattende jakt etter de som står bak lekkasjene.

- Jeg kommer til å sparke alle sammen. Det er sånn jeg skal gjøre det, sa 53-åringen tirsdag til en gruppe journalister utenfor Det hvite hus, ifølge Washington Post.

Det budskapet gjentok han onsdag natt, ifølge The New Yorker. Avisa viser til den samme samtalen der Scaramucci kalte Priebus schizofren.

Den kom etter journalisten Ryan Lizza siterte anonyme kilder på at Scaramucci spiste middag sammen med Donald J. Trump, kona Melania, Sean Hannity og den tidligere Fox News-lederen Bill Shine.

- Hvem fikk du vite det av? Det jeg skal gjøre, er at jeg sparker hele kommunikasjonsstaben og starter på nytt, skal Scaramucci ha sagt til Lizza.

Kryptisk Twitter-melding

Lizza hevder at Scaramucci er på utkikk etter personer som motarbeider ham, og en av de mistenkte er Reince Priebus.

Stabssjefen ble nylig tagget i en av Scaramuccis Twitter-meldinger.

Den ble publisert i etterkant av et Politico-oppslag om hvordan den tidligere finansmannen Scaramucci fortsatt tjener millioner på eierandelene han har i investeringsselskapet SkyBridge Capital.

- Jeg kommer til å kontakte FBI og justisdepartementet i forbindelse med dette, skrev Scaramucci i meldingen som av enkelte medier ble tolket som en forespørsel om en etterforskning rettet mot Priebus.

Mistenkeliggjorde Priebus

Den tolkningen er feil, ifølge pressesjefen selv.

Likevel brukte han disse ordene da han av CNN fikk spørsmål angående den påståtte feiltolkningen:

- Når jeg skriver en Twitter-melding, og putter inn Reinces navn, tror alle at det er ham. Det er fordi de vet hvor lekkasjene kommer fra, sa Scaramucci til kanalen, før han la til følgende:

- Hvis Reince vil forklare at han ikke lekker informasjon, la ham gjøre det.

- Sunn konkurranse

I etterkant av at Scaramucci kalte Priebus «en jævla paranoid schizofren», har den tidligere finansmannen skrevet følgende Twitter-melding:

- Av og til bruker jeg fargerikt språk. Jeg vil avstå fra dette i framtida, men jeg kommer ikke til å slutte å kjempe for Donald Trump og hans agenda.

Det hvite hus har på sin side omtalt det de kaller en sunn konkurranse innad.

- På grunn av at presidenten hyrer inn de beste folka, har vi flere forskjellige perspektiver. De kommer ikke alltid til å være enige med hverandre, sa pressetalsperson Sarah Huckabee Sanders i går, ifølge LA Times.