Trumps pressetalsmann måtte moderere presidentens utsagn om «unik militæroperasjon»

(Dagbladet): Det sa seg kanskje selv at meksikanske Luis Videgaray og amerikanske Rex Tillerson ikke kom til å være perlevenner da de to utenriksministerne møttes i Mexico i dag.

De to hadde mye å snakke om: Handel (Trump har sagt han vil heve tollen på meksikanske varer), immigrasjon og deportasjon (Trump vil sende ulovlige innvandrere til Mexico) og muren (som meksikanere har understreket at de nekter å betale for).

Saken fortsetter under videoen.

- USAs politikk kan potensielt skade Mexico, var den klare beskjeden fra Videgaray da de to møtte pressen torsdag kveld, norsk tid, ifølge Reuters.

Militæroperasjon

Dagen før Tillerson ankom Mexico, tirsdag, framla Trump-administrasjonen nye retningslinjer som i praksis vil gjøre det mulig for amerikanske myndigheter å deportere alle ulovlige innvandrere som kom til USA gjennom Mexico, tilbake til Mexico.

Og det helt uavhengig av nasjonalitet. Videgaray vil om nødvendig bringe saken videre til FN, sa han torsdag, ifølge USA Today.

Mens de to ministerne møttes i Mexico, satt Donald Trump i et møte i Det hvite hus. Der kalte han deportasjons-forslaget for en militæroperasjon.

Saken fortsetter under bildet.



- Du ser hva som skjer langs grensa. Plutselig, for første gang, får vi gjengmedlemmer ut av landet, vi får narkobaroner ut, og vi får ordentlig «bad dudes» ut av landet, sa Trump.

Han fortsatte:

- Det skjer i en fart ingen har opplevd tidligere. Det er de som er de slemme. Dette er en militæroperasjon, sa Trump ifølge Politico.

USAs sikkerhetssjef, John Kelly, skal imidlertid ikke være helt enig i presidentens ordvalg. Han sier ifølge USA Today at en «massedeportasjon» ikke vil skje, og at det som skjer uansett ikke kan kalles en militæroperasjon.

Et adjektiv

Sean Spicer, Trumps pressetalsmann, modererte presidentens utsagn under sitt møte med pressen torsdag.

- Presidenten mente det som et adjektiv; at det gjøres med presisjon. Presidenten beskrev åpenbart måten det det blir utført på, sa Spicer, ifølge Washington Post.

Saken fortsetter under bildet.

- Irritasjon og bekymring

Den meksikanske utenriksministeren sa under pressekonferansen at de to landene hadde kommet et steg videre, men at det fortsatt er mye å gjøre.

- Det krever mye arbeid for å komme oss videre fra alt det negative vi står i akkurat nå, sa Videgaray ifølge CNN.

- Det er mye irritasjon og bekymring blant meksikanere nå, som ser at politikken kan skade den nasjonale interessen til meksikanere både hjemme og utenfor landet, sier han ifølge Reuters.

Tillerson sa på sin side at det var helt naturlig at to suverene stater fra tid til annen er uenige.