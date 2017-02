Trumps pressetalsmann roste Norwegian: - Gagner USA økonomisk

(Dagbladet): Under sin daglige pressekonferanse i Det hvite hus, snakket president Trumps rådgiver Sean Spicer tirsdag om det norske flyselskapet Norwegian.

Fra en av journalistene i det stappfulle rommet kom et spørsmål om hvorvidt presidenten kommer til å skrote en avtale som gjør at blant andre det norske flyselskapet får lov til å fly til USA (under sitt irske datterselskap).

- Vil ikke forskuttere

Avtalen journalisten refererte til, trådte i kraft i desember i fjor under Obama-administrasjonen. Spørsmålet gikk på om avtalen brøt med den såkalte Open Skies-avtalen; en avtale som åpner for selskapers inn- og utreise mellom EU-land og USA.

Saken fortsetter under bildet.

- Etter hva jeg forstår, så er det snakk om en avtale der 50 prosent av besetningen og pilotene har base i USA. De flyr Boeng-fly. Det er en stor økonomisk interesse for USA i den avtalen akkurat nå, svarte Spicer.

Torsdag skal president Donald Trump møte ledere for luftfartsindustrien i USA.

- Det blir opp til dem hva de skal snakke om. Jeg vil ikke forskuttere hva presidenten vil ha å si, men - bare så det er sagt - så snakker vi om amerikanske jobber, både for dem som bygger flyene og de som betjener dem, sa Spicer.

Så gikk han videre til neste journalists spørsmål.

- Rekrutterer piloter i USA

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian skriver i en SMS til Dagbladet at Norwegian skaper hundrevis av amerikanske jobber både i lufta og på bakken.

- Vi har forstått at det er noe også den amerikanske presidenten er opptatt av. Over halvparten av besetningen på transatlantiske ruter er amerikanske. Vi har i dag over 500 amerikanske medarbeidere og vil innen utgangen av året ha om lag 1000.

Saken fortsetter nedenfor.

- Vi er nå i full gang med rekruttering av piloter i USA, skriver han til Dagbladet.

På spørsmål om hvorvidt det stemmer at Open Skies-avtalen er ulovlig, svarer Sandaker-Nielsen at deres irske datterselskap innfrir alle krav til avtalen.

- Derfor ble også søknaden innvilget av amerikanske myndigheter i desember i fjor. Det er på tide at konkurrentenes fagforeninger erkjenner at konkurranse, nye fly og lavere priser er kommet for å bli, på transatlantiske ruter, sier Sandaker-Nielsen.