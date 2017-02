Trumps rådgiver fant opp en massakre direkte på tv: - Jeg sa ett ord feil

(Dagbladet): Ikke lenge etter hun høstet pepper for bruken av begrepet «alternative fakta» da hun tok Donald Trumps pressesekretær i forsvar, står Kellyanne Conway på ny i stormen.

Også denne gang beskyldes Trumps rådgiver for et lemfeldig forhold til sannheten.

Det var under et intervju med journalistprofilen Chris Matthews på MSNBC at Conway viste til «Bowling Green massakren» for å forsvare Trumps kontroversielle innreiseforbud. Conway viste til to irakiske flyktninger, som ifølge henne var mesterhjernene bak denne massakren, og som aldri burde fått lov til å sette sine bein på amerikanske jord.

- Folk flest vet ikke om denne saken fordi det fikk ingen mediedekning, sa hun ifølge The Washington Post.

Finnes ikke

Det er riktig at det Bowling Green-massakren ikke fikk mediedekning, men årsaken til det er at det aldri har vært noen massake i byen Bowling Green i delstaten Kentucky.

Bowling Green-massakren finnes kort og godt ikke, og Conway ble umiddelbart hetset, kritisert og latterliggjort for å fare med nok et eksempel på Trump-administrasjonens vilje til å bruke «alternative fakta» i den offentlige debatt.

Amazing: New Yorkers held a mock vigil tonight at Bowling Green subway stop to honor the 'massacre' victims.https://t.co/b9x6gRrusc pic.twitter.com/CqobWatlyq — Matt McDermott (@mattmfm) February 4, 2017

I New York arrangerte noen også en parodisk støtteaksjon for for «massakren i Bowling Green», der plakater som «We all are Bowling Green» sirkulerte verdensveven, ifølge New York Daily News.

Allerede dagen etter beklaget Conway seg, og bedyret at hun tenkte på en affære fra 2011. Da ble to irakiske statsborgere arrestert i Bowling Green siktet for å sende våpen og penger til al-Qaida. De to ble senere dømt til fengsel, men noen massakre har aldri funnet sted i den lille byen Bowling Green.

- Ett ord

I et intervju med Fox News sier Conway nå at saken er et storm i et vannglass.

- Jeg sa ett ord feil. Rettelsene i de avisene som nå angriper meg er tre avsnitt lange hver eneste dag, sier Conway til Fox News.

Conway, som var en av Trumps mest betrodde rådgivere under valgkampen i fjor, kalte også sine kritikere for «hatere», skrivere Fox News.

- Jeg klargjorde umiddelbart. Jeg burde sagt terrorist ikke massakre. Dette her kommer nok til å leve videre i ei ukes tid, fortsetter hun og ba mediene nå gi slipp på tabben hun gjorde.

Historien om Conway og feil i pressen har også én dimensjon til: I januar skrev Time Magazine ved en feil at en byste av Martin Luther King hadde blitt fjernet fra Det ovale kontor. Feilen ble, i likhet med den Conway gjorde i intervjuet med MSNBC, rettet umiddelbart, men Conway ville da ikke slippe saken, og sa hun holdt journalisten som begikk feilen «personlig ansvarlig» for medieoppstyret i etterkant.

Mediebråk

Donald Trump begynner på sin tredje uke som president på mandag, men allerede har presidenten og hans rådgivere havnet i flere bruduljer med pressen.

Trump nektet som kjent å ta imot spørsmål fra CNN på en pressekonferanse, og Sean Spicer, Trumps pressesekretær, beskyldte pressen for å feilrapportere om antall mennesker som deltok under presidentens innsettelsesseremoni. Realiteten var at det var Spicer som rapporterte feil tall.

I et intervju med Chuck Todd på NBC adresserte også Conway den nye presidentens forhold til amerikansk media.

- Chuck, hvis vi skal fortsette å referere til pressesekretæren på en slik måte, tror jeg vi blir nødt til å redefinere forholdet vårt. Jeg vil ha et godt, åpent forhold til pressen, men se hva som skjedde da man snakket om løgn dagen før. Vi tillot pressen å komme inn i Det ovale rom for å se president Trump signere presidentordre. [...] Og hva er det som skjer nesten umiddelbart? Det blir fortalt løgner om at bysten av Martin Luther King Jr. er fjernet fra rommet. Det er ren løgn.

Innreisebråk

I går ble det kjent at en føderal dommer i USA har utstedt en landsomfattende midlertidig forføyning mot president Donald Trumps innreiseforbud for personer fra sju land, deriblant Irak, hvor de to involverte terroristene fra Bowling Green kom fra.

Beslutningen kommer etter et søksmål fra delstatene Washington og Minnesota mot forbudet.

Det er ventet at kjennelsen blir anket nærmest umiddelbart.

Nå tar president Trump bladet fra munnen. På Twitter skriver han følgende om den midlertidige forføyningen:

- Meningen til den «såkalte dommeren» er latterlig og vil bli omgjort.