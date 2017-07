- Trumps sønn møtte russisk advokat. Ble lovet skadelig informasjon om Clinton

(Dagbladet): Under helgas G20-toppmøte skal USAs president Donald Trump ha presset Russlands president Vladimir Putin om den antatte russiske innblandingen under valget og valgkampen i fjor. På Twitter ytret Trump at Putin nektet for at Russland var innblandet i det amerikanske valget.

Men to dager seinere kommer det nok en avsløring fra amerikansk presse.

Ifølge New York Times ble Trumps sønn, Donald Trump Jr., lovet skadelig informasjon om Hillary Clinton før han møtte en russisk advokat etter fjorårets nominasjonsvalg.

I strongly pressed President Putin twice about Russian meddling in our election. He vehemently denied it. I've already given my opinion..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. juli 2017

New York Times skriver at tre rådgivere i Det hvite hus har fått informasjon om møtet.

Ifølge Reuters var president Donald Trump ikke klar over møtet, som ble holdt i Trump Tower juni 2016, to uker etter at Trump vant det republikanske nominasjonsvalget.

Nekter for informasjonen

Også presidentens svigersønn Jared Kushner og valgkampleder Paul Manafort deltok på møtet med advokat Natalia Veselnitskaja som Donald Trump Jr. bekrefter fant sted.

– Ingen detaljer ble gitt eller tilbudt, sa Trump jr. søndag.

Etter noen høflighetsfraser sa advokaten at hun hadde informasjon om enkeltpersoner som hadde forbindelser til Russland og som støttet Hillary Clinton, står det i uttalelsen fra Trump Jr.

– Det ble raskt klart at hun ikke satt på noe meningsfull informasjon, sa Trumps sønn.

Trump Jr. har forklart at møtet handlet om et skrinlagt program som tillot amerikanere å adoptere russiske barn.

Advokat Natalia Veselnitskaja nekter for at de snakket om valgkampen under møtet juni 2016.

Samtalen er trolig det tidligste kjente private møtet mellom den innerste kretsen rundt presidenten og en russer.

Den anerkjente avisa skriver at amerikanske etterretningsorgan har konkludert med at russiske hackere jobbet med å stjele og deretter gi WikiLeaks interne dokumenter fra demokratene og Clintons valgkamp-e-poster som ville vært pinlig for Hillary Clinton. Mange av e-postene ble lekket til WikiLeaks.

Det har vært mange avsløringer om fjorårets valgkamp i amerikansk presse det siste halve året Donald Trump har vært president. Samtidig pågår en aktiv etterforskning om Russland var innblandet et det amerikanske valget og om Trump-administrasjonen hadde bånd til Russland under valgkampen.

Møttes i helga

Donald Trump og Vladimir Putin møttes for første gang i helga under G20-møtet.

Mens Trump skriver at han presset Putin, har Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hadde en litt annen framstilling av saken. Ifølge Lavrov «aksepterte» Trump Putins forsikringer om at russiske myndigheter ikke forsøkte å påvirke presidentvalget, fastholdt utenriksministeren etter møtet.

Samtalen mellom Trump og Putin i Hamburg varte nesten to timer lenger enn de 35 minuttene som var avsatt.

– La meg karakterisere det slik: Møtet var veldig konstruktivt. De to lederne fikk kontakt veldig raskt, oppsummerte Tillerson.

– Det var helt klart en positiv kjemi mellom de to, sa han.

(Dagbladet/NTB)