Trumps spesialrådgiver raser mot Obama: - Han vil presse Trump opp i et hjørne

(Dagbladet): Selv om sanksjonene mot Russland var varslet, slo president Obamas kunngjøring om at amerikanske myndigheter skal utvise 35 russiske diplomater ned som en bombe i Trump-leiren torsdag.

- Selv de som støtter Obama i de fleste saker, sier at en del av grunnen til at han gjør dette nå er at han vil presse Trump opp i et hjørne. Det er uheldig om det er Obamas motivasjon for å innføre disse sanksjonene, men vi har vondt for å tro at det ikke er tilfellet, sier Trump-rådgiver Kellyanne Conway til CNN natt til fredag.

Obama skrev torsdag også under på en såkalt presidentordre som fører opp to russiske etterretningsbyråer - GRU og FSB - og fire russiske etterretningssjefer på USAs sanksjonsliste.

Den norske seniorforskeren Svein Melby, presenterte overfor Dagbladet i går kveld en lignende analyse. Han kalte gårsdagens melding fra Obama for en snubletråd til Trump.

- Donald Trump settes i en politisk vanskelig situasjon. Fordi de skjer helt på slutten av Obama-perioden vil han måtte starte opp med disse tingene i nær framtid. Hvordan det vil påvirke forholdet mellom USA og Russland får vi se, men Obama legger ut en snubletråd som kompliserer situasjonen for ham, sier Melby.

Stenger to russiske anlegg

Samtidig annonserte amerikanske myndigheter at de i tillegg til å utvise 35 russiske diplomater, ville de stenge to russisk-eide anlegg i USA, ett i New York og ett i Maryland.

Diplomatene, som skal ha jobbet ved den russiske ambassaden i Washington D.C. og ved det russiske konsulatet i San Francisco, har fått 72 timer på seg til å forlate USA.

Conway reagerer på måten utvisningene skjer.

- Det er ikke slik vi gjennomfører fredelige overganger (president-overgang red.anm) i dette demokratiet, sier Conway.

- På tide å komme seg videre

Trump uttalte seg selv om saken under en pressekonferanse i Florida.

- Det er på tide for landet vårt å komme seg videre til større og bedre ting, sier Trump.

Han lovet imidlertid å møte etterretningssjefer for å høre mer om saken.

- Uansett, for landet vårt og for det fantastiske folket vårt, kommer jeg til å møte ledere for etterretningstjenestene i neste uke for å bli oppdatert på faktaene rundt denne situasjonen, sa Trump, som tar over nøklene til Det hvite hus 20. januar.

Ikke alle er enige med passiviteten til Trump.

- De kommer til å fortsette å hacke. For etterretning, økonomisk vinning. Men når det gjelder å blande seg inn i et valg, så må russerne bestemme seg hvor langt de ønsker å flytte grensene. Dette er et tydelig tegn til Russland og alle andre land, sier Russland-ekspert Jill Dougherty ved Wilson Center til CNN.

Putin blånekter

Trump har i likhet med Russlands president avvist hackeranklagene. Trump har også avvist at de samme angrepene kan ha påvirket det amerikanske presidentvalget.

Putin selv gjentok nekten i forrige uke, under sin årlige pressekonferanse med journalister fra hele verden. Det demokratiske partiet er dårlige tapere, var konklusjonen til Putin da han fikk spørsmål om de angivelige russiske hackerangrepene.

- Tapere ser alltid etter en anledning til å skylde på andre, sa Putin, og kom med et forslag til Hillary Clintons parti:

- De taper på hver eneste front. De må lære seg å tape med verdighet.

Både CIA og FBI har konkludert med at Russland sto bak dataangrepene. Etterforskerne mener dette ble gjort for å hjelpe republikanernes kandidat Donald Trump med å vinne valget.

Kan trekkes tilbake av Trump

Presidentordren fra Obama, som satte de fire etterretningssjefene, FSB og GRU på sanksjonslistene, kan enkelt fjernes av den neste presidenten, Donald Trump.

Fordi det er en presidentordre, har derfor den kommende presidenten til å omgjøre eller trekke tilbake ordren.

Det mener Obama-administrasjonen er en dårlig idé.

- Å trekke tilbake disse sanksjonene, ville vært høyst uvanlig. Slike sanksjoner vil normalt bli værende til aktivitetene, eller årsakene for at de blir pålagt i utgangspunktet, har blitt avsluttet eller fjernet, sier Obamas sikkerhetsrådgiver Lisa Monaco til CNN.