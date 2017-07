Trumps svigersønn innrømmer kontakt med russerne

President Donald Trumps svigersønn innrømmer at han under valgkampen og senere hadde fire møter med russiske kontakter. Ett av dem er ikke tidligere kjent.

Men Trumps svigersønn Jared Kushner avviser påstandene om at kontaktene han hadde med representanter for Russland, var upassende.

Kushner skulle senere mandag forklare seg bak lukkede dører for medlemmer av Senatets etterretningskomité.

- Jeg hadde ikke upassende kontakter, og jeg kjenner ikke til noen i kampanjen som hadde samarbeid med en utenlandsk regjering, sier Kushner i en uttalelse ifølge CNN.

Dette er én av tre granskinger som løper parallelt for å avdekke hva som ligger i påstandene om russiske innblanding i valget høst 2016. Tirsdag skal Kushner ha en tilsvarende samtale med medlemmer av etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Opplysningene om møtene står å lese i en elleve sider lang redegjørelse som Kushner har forberedt for Senatets etterretningskomité. Redegjørelsen dekker den to år lange perioden fra Donald Trump lanserte sitt presidentkandidatur sommeren 2015 og fram til i dag. Redegjørelsen bringer opplysninger om et til nå ukjent møte med Kisljak i april 2016.

På dette møtet ble Kushner introdusert for Sergej Kisljak og tre andre ambassadører. Møtet fant sted i Mayflower Hotel i Washington. En talsmann for Kushner har tidligere benektet at de to hadde en privat samtale. Dette holder Kushners folk fast ved, siden de definerer møtet som en mottakelse og ikke et møte under fire øyne.

