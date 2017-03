Trumps svigersønn var med på Russland-møtene som kostet sikkerhetsrådgiveren jobben

(Dagbladet): Da USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, generalen Michael Flynn, hadde et møte med den russiske ambassadøren til USA, var Donald Trumps svigersønn med på møtet.

Det opplyser Det hvite hus selv.

Flynns feilaktige forklaring om kontakten mellom han selv og den russiske ambassadøren, kostet ham jobben. Nå viser det seg altså at Trumps svigersønn, Jared Kushner, var med på et møte som fram til nå ikke har vært kjent, skriver The New York Times.

Møte i Trump Tower

Det var i desember at Russlands ambassadør Sergej Kisljak ble invitert til Trump Tower - symbolet på Donald Trumps eiendomsimperium - i New York. Da var Trump nyvalgt president, men ennå ikke tatt over jobben.

Møtet skal ifølge Det hvite hus ha blitt avtalt for å «opprette en kommunikasjonslinje» mellom Trumps kommende regjering og den russiske regjeringa.

Kushners rolle i møtet er uklart, men det er antatt Michael Flynn var hovedpersonen fra Trumps side i møtene, skriver The New York Times.

Flynn hadde kontakt med ambassadøren Kisljak under presidentvalgkampen og i overgangsperioden etter valget, har både Kisljak og amerikanske embetspersoner bekreftet.

Russland-rot

I går natt avslørte The Washington Post at Trumps justisminister, den tidligere senatoren Jeff Sessions, hadde to møter med Russlands ambassadør til USA, Sergej Kisljak, under presidentvalgkampen.

Denne avsløringen er bare én i en rekke andre lignende avsløringer.

Det hjelper ikke på Trump-regjeringens allerede frynsete rykte hva angår deres befatning med Russland. FBI etterforsker allerede kontakten mellom Trump-apparatet og russiske tjenestepersoner. Det samme gjør etterretningskomiteen i Representantenes hus.

- Den konteksten er vesentlig. Her får vi presumptivt enda et uryddig moment i Trump-administrasjonens håndtering av Russland, sa førsteamanuensis Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier til Dagbladet i går.

For to uker siden avslørt The New York Times at russisk etterretning skal ha hatt jevnlig kontakt med flere personer i apparatet rundt USAs president Donald Trump under valgkampen. Russlands regjering avfeier anklagene som usanne.