Trumps talsmann hevdet at Hitler «ikke brukte kjemiske våpen»

(Dagbladet): Under Den andre verdenskrig gasset Adolf Hitlers Nazi-Tyskland ihjel millioner av jøder, sigøynere, homofile og andre grupper.

Det glemte Sean Spicer, talsmann for Det hvite hus, i dag.

- Vi brukte ikke kjemiske våpen under Den andre verdenskrig. Selv en så nedrig leder som Hitler sank ikke så lavt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer, ifølge The Guardian, under en pressekonferanse.

Den britiske avisa skriver at Spicer rett etter endret budskapet sitt. Dette da at en journalist påpekte feilen.

- Når det gjelder sarin-gass, brukte han ikke den på sin eget folk på samme måte som Assad, sa Spicer, for så å klargjøre at han ikke mente at ikke jøder også var tyskere.

Siktet til bombing

- Han førte dem til konsentrasjonsleirer - det er jeg klar over. Det jeg sier er at han ikke gjør som Assad, la Spicer til.

Her siktet pressetalsmannen til angrepet som rammet Khan Sheikhoun i den syriske provinsen Idlib.

Ifølge organisasjonen SOHR ble minst 86 drept der.

Trump reagerte

Meldingene om store dødstall fikk USAs president Donald Trump til å handle.

- Det kjemiske angrepet er forferdelig. Det rammet kvinner, små barn og til og med små babyer. Det forferdelige angrepet fra Assads regime kan ikke tolereres, sa Trump før 59 missiler ble fyrt av mot den syriske flyplassen Shayrat.

USAs offensiv førte til krass kritikk fra Russland og Vladimir Putin.

Presidenten ser på Bashar al-Assad som en alliert i kampen mot IS, og mener at man ikke kan være sikker på at angrepet i det hele tatt inntraff.

Kritikk mot Spicer

Nå høster presidentens egen talsmann kritikk på hjemmefronten. Det amerikanske Anne Frank-senteret krever at Spicer får sparken.

- Den mest støtende formen for falske nyheter tenkelig, skriver senteret i en krass pressemelding.

Selv skriver Spicer følgende i en epost:

- Jeg forsøker ikke å benekte hvor grusomt Holocaust var. Jeg forsøkte å understreke skillet mellom det og å bombe folk med kjemiske våpen. Alle angrep på uskyldige er uansett forkastelige og utilgivelige.